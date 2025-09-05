Trump ameaça investigação comercial sobre multa antitruste da UE contra o Google

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta sexta-feira a decisão da União Europeia de multar o Google em cerca de US$3,46 bilhões devido a preocupações antitruste e ameaçou uma investigação comercial mais ampla contra a UE em resposta à medida.

"Não podemos permitir que isso aconteça com a brilhante e sem precedentes engenhosidade americana e, se isso acontecer, serei forçado a iniciar um processo da Seção 301 para anular as penalidades injustas que estão sendo cobradas dessas empresas americanas que pagam impostos", escreveu Trump no Truth Social.

(Reportagem de Jasper Ward)