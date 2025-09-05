Topo

Trump ameaça abrir investigação na Seção 301 para reverter ações antitruste da UE a big techs

05/09/2025 16h45

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou iniciar uma investigação comercial no âmbito da Seção 301 caso a União Europeia mantenha as ações antitruste contra gigantes de tecnologia norte-americanas.

O alerta acontece horas após a Comissão Europeia aplicar multa de 2,95 bilhões de euros (cerca de US$ 3,5 bilhões) ao Google por práticas de publicidade em buscas. "Isso se soma a muitas outras multas e impostos que foram emitidos contra o Google e outras empresas de tecnologia americanas", escreveu, em publicação na Truth Social.

O republicano chamou as medidas de "injustas" e disse que os contribuintes americanos não vão tolerá-las. "Como eu disse antes, minha administração NÃO permitirá que essas ações discriminatórias continuem", garantiu.

Trump afirmou ainda que a Apple já foi multada em US$ 17 bilhões e que a fabricante do iPhone deveria receber o dinheiro de volta.

"Não podemos deixar que isso aconteça com a engenhosidade americana brilhante e sem precedentes e, se acontecer, serei forçado a iniciar um processo nos termos da Seção 301 para anular as penalidades injustas que estão sendo cobradas dessas empresas americanas contribuintes", concluiu o presidente dos EUA.

