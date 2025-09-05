Trump alerta que os EUA 'derrubarão' aviões venezuelanos que representem ameaça
Os Estados Unidos "derrubarão" qualquer avião militar venezuelano que represente uma ameaça para suas forças destacadas no Caribe, declarou nesta sexta-feira (5) o presidente Donald Trump.
Caças F-16 venezuelanos sobrevoaram brevemente um navio americano que realizava vigilância antidrogas no Caribe, o que provocou um alerta do Pentágono, que horas depois enviou uma dezena de caças F-35 a Porto Rico, segundo fontes próximas ao assunto.
"Se nos colocarem em uma situação perigosa, serão derrubados", acrescentou Trump pouco depois de rebatizar, por meio de um decreto, a pasta de Defesa como Departamento da Guerra.
"Se voarem em uma posição perigosa, vocês podem tomar as decisões que considerarem adequadas", acrescentou Trump dirigindo-se a seu secretário da Guerra, Pete Hegseth.
