Topo

Notícias

Trump alerta que os EUA 'derrubarão' aviões venezuelanos que representem ameaça

05/09/2025 18h22

Os Estados Unidos "derrubarão" qualquer avião militar venezuelano que represente uma ameaça para suas forças destacadas no Caribe, declarou nesta sexta-feira (5) o presidente Donald Trump.

Caças F-16 venezuelanos sobrevoaram brevemente um navio americano que realizava vigilância antidrogas no Caribe, o que provocou um alerta do Pentágono, que horas depois enviou uma dezena de caças F-35 a Porto Rico, segundo fontes próximas ao assunto.

"Se nos colocarem em uma situação perigosa, serão derrubados", acrescentou Trump pouco depois de rebatizar, por meio de um decreto, a pasta de Defesa como Departamento da Guerra.

"Se voarem em uma posição perigosa, vocês podem tomar as decisões que considerarem adequadas", acrescentou Trump dirigindo-se a seu secretário da Guerra, Pete Hegseth.

jz-dk/mel/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Trump diz que EUA estão em negociações "muito profundas" com Hamas e pede libertação de todos os reféns

Marrocos é o primeiro país africano a garantir vaga na Copa de 2026

Israel intensifica ataques em Gaza

Alcaraz bate Djokovic e vai à final do US Open

Tarcísio: Deixamos questões políticas de lado, porque isso não interessa

Milhares de estrelas recém-nascidas são flagradas por telescópio da Nasa

Múcio sobre julgamento de Bolsonaro: 'Lema das Forças Armadas é respeitar decisão da Justiça'

Trump alerta que os EUA 'derrubarão' aviões venezuelanos que representem ameaça

Leilão do túnel Santos-Guarujá vira trégua entre Tarcísio e governo Lula

Nova Itália de Gattuso goleia Estônia (5-0) nas Eliminatórias europeias

Trump assina decreto que renomeia Pentágono como 'Departamento da Guerra'