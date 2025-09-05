Design chique com preço acessível: testamos novo secador da Elgin

Seja para economizar com salão ou ter praticidade no dia a dia, o secador é um dos itens que valem a pena ter em casa. Porém, não é tão simples manusear um aparelho desses sozinha e alguns modelos podem ser bem pesados. Na busca por uma opção descomplicada, o recém-lançado Super Ionic Plus, da Elgin, me agradou pela leveza e pelo design funcional.

O visual desse modelo parece com o do Supersonic, da Dyson, o 'top dos secadores', que custa quase R$ 5.000. Com preço mais acessível, o produto da Elgin tem diferenças, entre elas vir com apenas dois acessórios —o Dyson tem cinco.

Abaixo conto o que achei do Super Ionic Plus após usá-lo para alisar (com o bocal concentrador) e secar meus cabelos cacheados (com o bocal difusor).

O que gostei

Superleve. Nada de "malhar" o braço para deixar os fios secos: o modelo pesa 470 gramas, o que deixa o processo de secagem menos cansativo. Só para você ter uma ideia, em uma pesquisa entre os secadores mais vendidos, encontrei opções que pesavam entre 680 gramas e 790 gramas.

A leveza do produto se deve, segundo o fabricante, ao peso do motor BLDC, que também oferece alta performance e economia de energia.

Antes e depois da repórter que fez escova com o secador Super Ionic Plus da Elgin Imagem: Juliana Almirante

Design funcional. Os botões de liga/desliga e de ajuste de temperatura/velocidade ficam na parte de trás do aparelho, perto de onde posicionamos as mãos durante o uso. Assim, dá para trocar de temperatura e velocidade com uma mão só, sem muito trabalho.

Bocais magnéticos. O modelo vem com dois bocais de encaixe magnético, que funcionam como um ímã: é só aproximar que encaixa facilmente.

Um dos bocais é concentrador, direciona o ar de forma localizada e é útil para um visual mais liso. Já o outro é difusor e é especialmente indicado para cabelos cacheados, ondulados e crespos, porque dá para secá-los sem perder a definição.

Secador da Elgin vem com difusor ideal para cacheados e crespos Imagem: Juliana Almirante

Secagem rápida. Nesse modelo da Elgin, o bocal difusor tem um tamanho robusto —só um pouco menor do que a minha mão aberta. Cabe uma mecha de cabelo grande no bocal, o que deixou a secagem dos meus cabelos cacheados mais rápida.

Além do mais, segundo a Elgin, o produto tem a tecnologia "3x Air", ou seja, o fluxo de ar é ampliado em até três vezes, para secar os fios por menos tempo.

Cabelos mais brilhantes. Esse modelo conta com um sensor inteligente, capaz de controlar a temperatura e mantê-la estável. Isso ajuda a preservar a saúde dos fios e os deixa com mais brilho, diz o fabricante. Observei o efeito espelhado na prática, principalmente com o uso do difusor para a secagem dos meus cachos.

Cabelos cacheados ficaram com mais brilho após usar secador da Elgin com difusor Imagem: Juliana Almirante

Pontos de atenção

Controle do jato de ar frio. O Super Ionic Plus conta com o recurso de jato frio, que é recomendado para fixação dos penteados. No entanto, é necessário manter o botão pressionado enquanto seca o cabelo para que continue ativado. Acredito que seria menos trabalhoso se fosse do tipo de apertar e soltar.

Alinhamento dos fios. Para mim, o resultado de secagem usando o bocal concentrador para alisamento acabou deixando os fios com um pouco de frizz e foi preciso caprichar na finalização com óleo capilar, para que os cabelos ficassem mais alinhados. Porém, utilizando o difusor e mantendo os cachos, o secador ajudou a minimizar o frizz.

O que mudou para mim

Desde que mudei de um lugar que costuma ter temperaturas mais altas (Salvador) para outro em que o frio é mais comum (São Paulo), percebi que meus cabelos demoravam horas para secar naturalmente.

Esse modelo da Elgin com bocal difusor se mostrou uma boa opção para secar meu cabelo mais rapidamente no inverno e, ao mesmo tempo, manter os cachos definidos. Além disso, o modelo é versátil porque tem o bocal concentrador que permite alisar os fios, quando desejo mudar o visual.

Secador da Elgin apresenta três tipos de velocidade e outros três de temperatura Imagem: Juliana Almirante

Quem pode gostar desse secador

Para quem tem dúvidas de como escolher um secador, o Guia de Compras UOL já publicou uma matéria que explica isso e você pode conferir neste link. Com três temperaturas e três níveis de velocidade, o Super Ionic Plus pode se adaptar a cabelos com diferentes curvaturas (lisos, ondulados, cacheados e crespos), além de finos ou mais grossos.

Por exemplo, se os fios são finos como os meus, é mais interessante escolher uma temperatura menos quente na hora de secar para evitar danos. Caso os seus fios também sejam cacheados, o bocal difusor é adequado para manter os fios enrolados, enquanto o jato frio auxilia na finalização. Para outros tipos de cabelos, a versatilidade desse modelo permite o ajuste da temperatura e velocidade.

Em todo o caso, é importante destacar a importância de aplicar um protetor térmico antes de utilizar qualquer tipo de secador, a fim de minimizar os efeitos devido ao contato com uma fonte de calor. Para isso, você pode escolher um leave-in que ofereça essa proteção.

