Tesla propõe pacote para Musk que pode alcançar 1 trilhão de dólares

05/09/2025 08h54

O conselho de administração da fabricante de carros elétricos Tesla propôs nesta sexta-feira (5) um pacote de remuneração e "desempenho" ao CEO Elon Musk que pode alcançar um trilhão de dólares (5,43 trilhões de reais), caso certas condições sejam atendidas.

O plano, previsto para 10 anos e que deve ser aprovado pelos acionistas, contempla a concessão de benefícios a Musk com base na avaliação de mercado da Tesla, segundo um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

A quantia máxima que Musk poderia conseguir equivale a 12% do capital atual da empresa, mas está condicionado a um "crescimento estratosférico" e a uma avaliação de mercado de 8,5 trilhões de dólares (46 trilhões de reais).

