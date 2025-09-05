Topo

Notícias

Temperatura deve cair em São Paulo no fim de semana

São Paulo

05/09/2025 09h04

A cidade de São Paulo deve registrar chuvisco e baixas temperaturas ao longo deste fim de semana, em razão da chegada de uma frente fria, depois de dias de forte calor. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial à saúde em razão de declínios de temperaturas em ao menos sete Estados, incluindo São Paulo.

O aviso, de acordo com o instituto, é válido até domingo, 7. "Leve risco à saúde. São esperados declínios entre 3ºC e 5ºC", alerta.

Veja os Estados afetados:

- Rondônia

- Mato Grosso

- Mato Grosso do Sul

- Paraná

- Santa Catarina

- São Paulo

- Trechos do Rio de Janeiro

Cidade de São Paulo

Uma frente fria se propaga muito fraca pelo litoral paulista, causando mais nebulosidade e rajadas moderadas de vento do que chuva, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Nesta sexta-feira, 5, o dia segue ensolarado e com temperaturas em rápida elevação. No fim do dia, porém, a aproximação dessa frente fria no oceano já causa aumento de nebulosidade, chuviscos e rajadas moderadas de vento de até 40 quilômetros por hora, conforme alerta o CGE.

No sábado, 6, a frente fria se propaga fraca pelo litoral paulista, mas os ventos úmidos que sopram moderados do oceano, com até 40 quilômetros por hora, ainda devem causar muita nebulosidade e chuviscos isolados, principalmente durante a madrugada.

Previsão para os próximos dias na cidade de São Paulo, segundo o Meteoblue:

- Sexta-feira: entre 15ºC e 28ºC;

- Sábado: entre 15ºC e 18ºC;

- Domingo: entre 15ºC e 19ºC;

- Segunda-feira: entre 15ºC e 27ºC;

- Terça-feira: entre 15ºC e 29ºC.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Anutin Charnvirakul é eleito premiê da Tailândia após derrotar rival do partido governista

Em crise com Venezuela, Trump envia caças para 'combater cartéis no Caribe'

'Estarei ao lado do Lula', diz Costa Filho, ministro do partido de Tarcísio

Aeronaves militares venezuelanas voaram perto de navio de guerra dos EUA em "ação provocativa", diz Pentágono

Japão lança moedas comemorativas do "Dragon Ball"

Anna Suav traz a força do hip-hop amazônida para festival em Marselha

Número 2 do governo trabalhista britânico renuncia após polêmica fiscal

Temperatura deve cair em São Paulo no fim de semana

Tesla propõe pacote para Musk que pode alcançar 1 trilhão de dólares

Dois fortes tremores secundários atingem Afeganistão após terremotos que mataram 2.200 pessoas

UE reconhece status do Brasil como livre de gripe aviária, diz Fávaro