Tem prisão de ventre? Veja 6 táticas para ajudar a driblar o problema

Mudança de hábitos ajuda a resolver problema de prisão de ventre - iStock
Mudança de hábitos ajuda a resolver problema de prisão de ventre Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

05/09/2025 13h43

Enquanto algumas pessoas vão ao banheiro como um relógio, outras travam uma verdadeira batalha contra a prisão de ventre. O problema, além de incômodo, pode vir acompanhado de inchaço, gases e dor abdominal.

As causas são variadas: alimentação pobre em fibras, pouca ingestão de água, sedentarismo, uso de certos medicamentos e até doenças neurológicas ou gastrointestinais. A boa notícia é que pequenas mudanças no dia a dia já podem fazer diferença.

Veja algumas a seguir:

fibras - iStock - iStock
Imagem: iStock

1. Reforce o cardápio com fibras

Frutas, verduras, legumes, cereais integrais como aveia, sementes e leguminosas como feijão e lentilha são aliados poderosos do intestino. As fibras não são digeridas pelo corpo e aumentam o bolo fecal —o peso do cocô no intestino é uma das coisas que sinaliza ao organismo que está na hora de evacuar.

Existem dois tipos principais: as fibras solúveis, que viram um gel viscoso em contato com a água e facilitam a passagem das fezes (presentes na aveia, chia, lentilha e maçã), e as insolúveis, que retêm água, aumentam o volume das fezes e estimulam os movimentos intestinais (encontradas, por exemplo, no abacate, amendoim, morango e castanhas).

Ameixa - iStock - iStock
Imagem: iStock

2. Aposte em frutas laxantes

Algumas frutas funcionam quase como um "atalho natural" para o banheiro. A ameixa-preta, por exemplo, reúne fibras solúveis, insolúveis e sorbitol, substância que fermenta facilmente no intestino e estimula a evacuação. Já o kiwi contém uma enzima chamada actinidina, que acelera a digestão de proteínas e reduz o tempo de trânsito intestinal. O efeito também pode ser encontrado em mamão, abacaxi e figo.

Beber água - iStock - iStock
Imagem: iStock

3. Hidrate-se mais

Água é combustível para o intestino. Ela deixa as fezes mais macias e facilita o deslocamento pelo tubo digestivo. Além disso, mantém a musculatura intestinal em bom funcionamento, o que ajuda na locomoção das fezes. A recomendação média é de 2 a 2,5 litros por dia, mas a quantidade ideal varia de acordo com peso, alimentação, atividade física e até a temperatura do ambiente.

Tomar café - Getty Images - Getty Images
Imagem: Getty Images

4. Café como aliado inesperado

Para muita gente, o café da manhã vem acompanhado de uma ida rápida ao banheiro. Embora seu efeito laxante não esteja totalmente claro, muitos cientistas acreditam que a cafeína pode atuar como estimulante dos movimentos intestinais, mas até o café descafeinado já mostrou efeito semelhante em estudos.

Outra hipótese é que a bebida, por ter ação antibacteriana, contribua para o equilíbrio da microbiota intestinal — o que também ajuda a regular o trânsito.

probiotico - iStock - iStock
Imagem: iStock

5. Inclua probióticos na rotina

Iogurte, kefir, kombucha e leite fermentado carregam bactérias benéficas que ajudam a manter a microbiota em equilíbrio. Pesquisas indicam que os probióticos podem reduzir o tempo de trânsito intestinal, aumentar a frequência das evacuações e melhorar a consistência das fezes.

Embora ainda falte consenso sobre a dose ideal, já se sabe que eles podem ser aliados importantes contra a constipação.

Correr - Getty Images - Getty Images
Imagem: Getty Images

6. Mexa-se — de preferência correndo

A prática regular de exercícios faz bem ao corpo inteiro, inclusive ao intestino. Entre as modalidades, a corrida se destaca: ao estimular o sistema nervoso autônomo, ela ativa os músculos responsáveis pelos movimentos peristálticos e acelera a chegada do cocô ao seu destino final.

*Com informações de reportagem publicada em 15/08/2023

