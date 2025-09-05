Topo

Taxas de juros acentuam queda diante de fraqueza do mercado de trabalho dos EUA

05/09/2025 09h53

Os juros futuros acentuam queda junto com o dólar e retornos dos Treasuries, após o susto com o relatório de emprego dos Estados Unidos mais fraco do que o esperado, o que abre espaço para mais apostas para o ciclo de cortes de juros no país. A economia americana criou 22 mil empregos em agosto, em termos líquidos, bem abaixo da mediana do Projeções Broadcast, de mais 76 mil postos, e dentro do intervalo previsto, de zero a 104 mil vagas.

O resultado de julho foi revisado de 73 mil para 79 mil e o de junho, de +14 mil para -13 mil. A taxa de desemprego ficou em 4,3%, como esperado, e o salário médio por hora subiu 0,27% na margem, ante previsão de +0,30%.

Às 9h36 desta sexta-feira, 25, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 13,920%, de 13,970%, e o para janeiro de 2029 recuava para 13,190%, de 13,289% no ajuste de quinta-feira, 4. O vencimento para janeiro de 2031 cedia para 13,535%, de 13,628% no ajuste de quinta.

