Topo

Notícias

Tarcísio, sobre resultado do leilão do túnel: 'Não esperávamos, de fato, grandes descontos'

São Paulo

05/09/2025 19h57

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira, 5, que o resultado do leilão do túnel imerso Santos-Guarujá - a portuguesa Mota-Engil arrematou a concessão com um desconto de 0,5% em relação à contraprestação pública anual máxima, fixada em R$ 438,3 milhões - era esperado.

"A gente não esperava, de fato, grandes descontos. O que a gente esperava era uma competição justa, e isso mostra, na verdade, o acerto do orçamento que nós fizemos", disse Tarcísio. "Isso é feito há quase 100 anos. Túneis imersos são comuns no mundo, mas no Brasil ainda são novidade. É uma tecnologia restrita, dominada por poucas empresas, e obviamente envolve uma série de riscos. Por isso, não esperávamos grandes descontos, mas sim uma competição justa", declarou.

Tarcísio destacou que a simples apresentação de propostas já demonstrava a viabilidade do orçamento. "Se o valor estivesse muito fora da realidade, ninguém teria assumido o risco. E a proximidade das propostas mostra que a gente acertou", afirmou.

Mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) comentou o resultado do leilão. Segundo ele, o valor de desconto foi "baixo", mas que trata-se de ser uma questão de mercado.

"Isso é mercado. Foram dois consórcios, duas empresas disputando. Foi o maior desconto. Claro que não é o ideal, é pequeno, mas foi o resultado do leilão", comentou em entrevista a jornalistas após o certame realizado na B3. Segundo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o ano de 2031 é o prazo limite para a entrega do túnel. "Se puder ser entregue antes, melhor."

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Dupla Sena tem prêmio estimado de R$ 7 milhões; confira números sorteados

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 2,3 milhões; confira dezenas

Ministro da Venezuela chama ataque dos EUA no Caribe de 'massacre ilegal'

Homem fica soterrado após desmoronamento de obra na zona leste de SP

Trump diz que mais reféns em Gaza podem ter morrido

Reuters remove vídeo de Xi e Putin após TV estatal chinesa cancelar permissão legal para usá-lo

Trump muda nome do Pentágono para Departamento de Guerra: 'Mais apropriado'

EUA detêm centenas de sul-coreanos em fábrica da Hyundai

Trump assina decreto abrindo caminho para que Estados sejam designados como patrocinadores de detenções injustas

Alcaraz bate Djokovic e vai à final do US Open

Trump criará lista de países que realizaram 'detenções injustas' de americanos