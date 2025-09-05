Tarcísio é uma ficção e por isso precisa de Bolsonaro, diz José Dirceu

Tarcísio de Freitas depende do apoio de Jair Bolsonaro por não ter força própria nem base eleitoral consolidada, avaliou José Dirceu (PT) no Poder e Mercado, programa do Canal UOL. Para o ex-ministro, o governador de São Paulo é visto como uma aposta das forças conservadoras diante da ausência de outros nomes na direita.

Ele é governador de São Paulo. O povo paulista o elegeu. Eu respeito por isso. Mas ele não existe. Quem é o Tarcísio? Ele foi colocado para ser o candidato e o eleitorado conservador votou nele.

A direita brasileira hoje não tem um líder orgânico, não tem um líder empresarial político, não tem uma coalizão política empresarial que governa o país. O Tarcísio é uma ficção. Eles não têm ninguém, não tem um governador de Estado, não tem um ex-ministro, deputado, senador para colocar presidente.

Por isso que ele precisa do Bolsonaro, porque não tem força nenhuma. Não tem base eleitoral de Tarcísio Freitas. Não tem o 'tarcisismo', vamos dizer assim.

O cenário político mostra que Tarcísio abandonou a tentativa de moderação ao se envolver diretamente na defesa de Bolsonaro e agora aposta na transferência do capital político bolsonarista para viabilizar sua candidatura em 2026.

Dirceu destaca que Tarcísio é uma escolha das forças empresariais e do agronegócio, que buscam alguém para enfrentar Lula, mas que não o veem como liderança orgânica da direita.

Eu não vejo que o Tarcísio seja uma grande liderança que vai conduzir o bolsonarismo.

Quem está conduzindo o Tarcísio são as forças políticas do agro, do sistema financeiro, legitimamente, que veem nele um meio para privatizar a Petrobras, os bancos públicos, tirar a vinculação do salário mínimo com a Previdência, tirar os pisos salariais e fazer a Previdência ser privada.

Isso é um projeto nacional para desmontar o que sobrou de estado de bem-estar social da Constituição de 88.

Segundo Dirceu, o bolsonarismo e o conservadorismo têm raízes profundas no Brasil e tendem a sobreviver independentemente de Bolsonaro. O fenômeno acompanha a tendência global de ascensão da direita e se fortaleceu após 2013, quando a esquerda perdeu força organizativa.

Para além da figura dele [Bolsonaro], a sociedade brasileira tem uma parcela significativa que é conservadora e tem autoritária. O choque cultural da globalização produziu isso, como aconteceu na minha geração.

Com a desorganização do parque produtivo em países como Europa e EUA, o desmonte do Estado de Bem-Estar Social criou uma classe média trabalhadora que acabou indo para a direita. Não é só o Bolsonaro, é no mundo todo. É o espírito de uma época, que se chocou com o tradicionalismo moral dos valores de grande parte da sociedade.

O bolsonarismo sobrevive com ou sem Bolsonaro. O conservadorismo também no Brasil é muito forte. São Paulo teve ademarismo, janismo, malufismo, todos conservadores.

De 2013 a 2019, praticamente fomos impedidos de fazer política, eles ocuparam esse território, avançaram muito na sociedade brasileira, porque o PT ficou muito restrito, perdeu força, organização, e não pôde fazer a disputa.

Dirceu: Eduardo Bolsonaro serve a Trump e tem que perder nacionalidade

Eduardo Bolsonaro atua a serviço de interesses conservadores dos EUA e tem que perder a nacionalidade brasileira, afirmou José Dirceu.

O deputado, que está nos Estados Unidos desde o início de 2025, articula pressões e sanções contra autoridades brasileiras, especialmente o STF, em favor de seu pai e da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A permanência no exterior e a tentativa de exercer mandato à distância geram debate constitucional.

O objetivo que ele tem no mundo é impor governos alinhados com o conservadorismo norte-americano e tem uma internacional conservadora, que, aliás, o Eduardo Bolsonaro é um dos líderes.

Está lá a serviço do governo estrangeiro. Ele tem que perder a nacionalidade brasileira.

Ele não tem apenas que perder o mandato, tem que perder a nacionalidade, porque ele está a serviço de um governo estrangeiro, é só ele e a nossa Constituição, isso é proibido.

