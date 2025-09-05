Topo

Notícias

Tapete vermelho do Festival de Veneza foi uma das passarelas de Giorgio Armani

05/09/2025 14h32

Durante décadas, o tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza foi uma das passarelas favoritas de Giorgio Armani, onde as estrelas exibiam seus modelitos.

Com a morte do estilista aos 91 anos, na quinta-feira, o festival italiano encerra um longo capítulo marcado pela fascinação de Armani pelo cinema e a veneração de Hollywood por seu talento.

"O cinema foi o primeiro amor de Giorgio Armani, uma paixão que começou em sua infância e que nunca o abandonou", reagiu o festival após sua partida.

"É uma das razões pelas quais Giorgio Armani se tornou um grande amigo e um visitante assíduo do Festival Internacional de Cinema de Veneza ao longo dos anos, além de um importante apoiador nos últimos anos", acrescentou.

Pelo oitavo ano consecutivo, a Armani Beauty é o principal patrocinador da mostra, que termina no sábado.

Com uma grande visão de negócios, Armani foi o primeiro estilista a reconhecer o potencial da sétima arte para promover suas coleções. Começando com Richard Gere em 1980, quando desenhou o figurino de "Gigolô Americano".

Em Veneza, foram exibidos vários filmes cujo elenco, dentro e fora da tela, vestiam Armani, como "Os Intocáveis" de Brian De Palma em 1987 e "Os Bons Companheiros" de Martin Scorsese em 1990.

Inúmeros sucessos na televisão e no cinema consolidaram o status de Armani, desde as jaquetas pastel de Don Johnson na série dos anos 1980 "Miami Vice" até os ternos de Leonardo DiCaprio em "O Lobo de Wall Street" de Scorsese (2013).

A amizade entre Armani e Scorsese nasceu a partir de um curta-metragem que o cineasta gravou sobre o estilista em 1990.

"Como todos os grandes estilistas, Giorgio não apenas pensa na aparência no tapete vermelho, mas também no conforto no dia a dia", disse Scorsese à Vanity Fair por ocasião dos 40 anos da casa de moda.

Três dias antes da morte do criador, o grupo Armani organizou uma grande festa em Veneza, à qual compareceu Cate Blanchett, para celebrar os 50 anos da marca e apresentar "Armani/Archivio", que compila digitalmente algumas de suas mais belas criações.

Durante a cerimônia de abertura do festival, Blanchett, rosto da Giorgio Armani Beauty, usou um vestido preto Armani Privé com um enorme decote.

ams/jvb/eg/dd/ic

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Justiça manda SP pagar transplante sem transfusão a testemunha de Jeová

Com seu filme sobre Gaza, Kaouther Ben Hania quer revoltar o público

Petro diz que ataque dos EUA a lancha no mar do Caribe "é um assassinato"

Eclipse lunar total mais longo do ano ocorre neste fim de semana; saiba como ver

Kennedy e Departamento de Saúde dos EUA ligam uso de Tylenol na gravidez ao autismo, informa WSJ

Onde ver os filmes sobre Carlo Acutis, o 'santo millennial'?

Renegociação atenderá plenamente 100% dos produtores endividados, diz Fávaro

Tuchel não quer ouvir falar em 'maldição' na Inglaterra

Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras em outubro

'Limite de R$ 15 mil para Pix protege consumidores', avalia economista

José Dirceu diz que Tarcísio 'é uma ficção' e 'não tem força nenhuma' sem Bolsonaro