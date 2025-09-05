Topo

Suárez é suspenso por 6 jogos na Leagues Cup por cuspir em um adversário

05/09/2025 17h58

O atacante uruguaio Luis Suárez foi punido nesta sexta-feira (5) com seis jogos de suspensão na Leagues Cup por cuspir em um membro do Seattle Sounders, que venceu o seu time, o Inter Miami, na final do torneio, disputada no último fim de semana, informou a organização.

A suspensão significa que Suárez, de 38 anos, não disputará a próxima edição da competição, que reúne clubes mexicanos e da liga dos Estados Unidos (MLS).

O uruguaio, no entanto, pode não chegar a cumprir a punição, já que seu contrato com o time da Flórida termina em dezembro e ainda não há definição sobre sua continuidade.

A Leagues Cup também impôs dois jogos de suspensão ao volante espanhol Sergio Busquets, também envolvido na confusão ao final da partida no estádio Lumen Field, em Seattle, por "conduta violenta".

Busquets, de 37 anos, é outro que não definiu seu futuro, pois seu contrato com o Inter também só vai até o final da temporada.

O defensor argentino Tomás Avilés também foi punido, com três jogos de suspensão, e ficará de fora do início da próxima edição da competição, que era a única chance do Inter Miami de levantar um troféu internacional em 2025.

O único membro do Seattle Sounders que sofreu uma punição foi Steven Lenhart, que faz parte da comissão técnica do treinador Brian Schmetzer, com cinco jogos, e só poderá estar em campo caso os campeões cheguem à final em 2026.

Todos os punidos terão que pagar multas, cujos valores não foram divulgados.

"Além disso, a MLS se reserva o direito de impor novas medidas disciplinares aos jogadores e e membros de comissões técnicas envolvidos", acrescentou o texto.

Suárez, que na quinta-feira pediu desculpas por sua conduta, está sob os holofotes por ter protagonizado a briga que começou após a vitória do Seattle por 3 a 0.

Quando os jogadores do time local começaram a comemorar após o apito final, o uruguaio correu até o jovem meio-campista mexicano Obed Vargas e o segurou pelo pescoço com o braço esquerdo, dando início a uma briga que envolveu vários jogadores de ambas as equipes.

Busquets também agrediu Vargas com um soco no queixo, em meio a uma série de agarrões entre os jogadores.

Após se separar de Vargas, as câmeras registraram Suárez gritando e cuspindo em um membro da comissão do Seattle, em um novo episódio polêmico em campo envolvendo o maior artilheiro da história da seleção uruguaia.

