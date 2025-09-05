STF marca sessões extras para julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, autorizou a realização de duas sessões extraordinárias na quinta-feira da próxima semana para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado.

A decisão atende a um pedido do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, que havia solicitado a ampliação do calendário de sessões para apreciar o caso.

O colegiado já havia agendado cinco sessões na próxima semana: terça de manhã e à tarde; quarta de manhã; e sexta de manhã e à tarde.

O julgamento foi iniciado nesta semana, quando foram apresentadas as defesas dos réus, que negaram envolvimento em plano para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e a sustentação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que pediu a condenação de todos os acusados.

Na próxima terça, o julgamento será retomado com o voto de Moraes, seguido pelas manifestações de Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A expectativa, segundo fontes, é que Bolsonaro seja condenado.

(Reportagem de Ricardo Brito)