'Estarei ao lado do Lula', diz Costa Filho, ministro do partido de Tarcísio

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou hoje que apoiará uma candidatura à reeleição do presidente Lula (PT), mesmo sendo do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas.

O que aconteceu

"Na possível disputa do governador Tarcísio com o presidente Lula, o partido sabe que nós estaremos ao lado do presidente Lula", disse Costa Filho. "Eu aprendi na vida a ser grato e entendo que, neste momento, (o presidente Lula) é a melhor opção do povo brasileiro", defendeu o ministro, em entrevista hoje à Globo News.

Nome de Tarcísio tem ganhado força para disputar a Presidência no próximo ano contra Lula. O governador de São Paulo é filiado ao Republicanos, cuja cúpula tem endossado um projeto eleitoral pelo Palácio do Planalto, liderado por Tarcísio, para 2026.

Tarcísio passou dias em Brasília nesta semana articulando um projeto de anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Movimento foi visto como indicativo da disposição do governador em participar da corrida presidencial.

Centrão tem articulado candidatura presidencial de Tarcísio. Além do Republicanos, a costura tem apoio de União Brasil e PP, que anunciaram nesta semana o desembarque do governo Lula. Além disso, os dois partidos declararam apoio ao projeto de anistia para Bolsonaro —-nos bastidores, lideranças das siglas afirmam que a contrapartida é que o ex-presidente endosse Tarcísio como candidato.

Costa Filho disse ainda ser incerto apoio de Bolsonaro ao governador. "Temos que aguardar o bolsonarismo. Uma candidatura hoje da centro-direita, do Tarcísio, do Ratinho, do Zema, pode arquivar o bolsonarismo no Brasil, e eu não sei se esse é o desejo do ex-presidente Bolsonaro", declarou.

Ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin estarão ao lado de Tarcísio hoje. Eles participarão do leilão para concessão da obra de construção do túnel Santos-Guarujá, que ocorrerá na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo).

Ao contrário de fevereiro, quando esteve com o governador no lançamento do edital da obra e trocou elogios com Tarcísio, Lula não estará no leilão. Justificativa oficial do Planalto é que o presidente não tem participado de eventos do tipo nem com governos aliados. Foi o que ocorreu, por exemplo, na cerimônia de lançamento das obras da ponte Salvador-Itaparica, na Bahia, em junho deste ano. Extraoficialmente, no entanto, Lula não quer dar palco a Tarcísio, que pode ser seu adversário.

Primeiro, dizer que todas as vezes que estive conversando com o governador Tarcísio, ele tem me colocado que será candidato à reeleição para o estado de São Paulo. O presidente Marcos Pereira é um democrata. Ele sabe que, desde quando fui vereador do Recife, eu sempre estive ao lado do presidente Lula.

Entendo que, neste momento, o governador Tarcísio tem muito a fazer ainda por São Paulo. O povo de São Paulo lhe deu uma bela oportunidade e suas principais obras dele demoram quatro, cinco anos para serem materializadas.