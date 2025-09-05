Senadora Damares Alves anuncia que passou por última sessão de radioterapia

Do UOL, em São Paulo

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) anunciou hoje que foi submetida à última sessão de radioterapia do tratamento contra câncer de mama.

O que aconteceu

Parlamentar divulgou informação nas redes sociais. "Agradeço demais a toda a equipe", afirmou Damares, que se tratou em um hospital de Brasília.

Doença foi revelada no último dia 27. Na ocasião, a senadora falou sobre o quadro durante uma sessão do Senado.

Cirurgia foi realizada em 31 de julho. Cinco dias depois, Damares já havia voltado às atividades parlamentares.

"O diagnóstico precoce foi fundamental para eu estar como estou", disse a parlamentar em agosto. A senadora foi ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), entre 2019 e 2022.

No último dia 1º, Damares esteve com o ex-presidente. Autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a visitá-lo na prisão domiciliar, ela afirmou que orou e lanchou com Bolsonaro.