Senado oficializa afastamento de 116 dias de Marcos do Val por saúde

O Senado oficializou o pedido de licença de Marcos do Val (Podemos-ES) para tratamento de saúde por 116 dias.

O que aconteceu

O afastamento do senador vai de 28 de agosto até 21 de dezembro de 2025. O pedido foi homologado pela equipe de médicos da Casa. Por se tratar de licença médica, Do Val continua recebendo salário e os demais benefícios do cargo. Como o período de ausência é inferior a 120 dias, não será necessário convocar o suplente do parlamentar.

A medida faz parte do acordo entre Senado e STF (Supremo Tribunal Federal) para aliviar as sanções contra o senador. O ministro Alexandre de Moraes revogou o bloqueio do salário e o uso da tornozeleira eletrônica, após pedido do presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Contudo, o parlamentar continua com o passaporte apreendido e está proibido de deixar o país.

Pedido não detalha os problemas de saúde relatados pelo senador. Ele foi feito um dia antes de sair a decisão de Moraes sobre as proibições a que estava sujeito Do Val.

Alcolumbre tentava resolver a situação do parlamentar. Do Val ganhou a simpatia de alguns colegas que temiam estar na mesma situação do parlamentar em algum momento. O presidente do Senado atendeu aos apelos dos parlamentares e negociou com Moraes a licença médica em troca da revogação das medidas cautelares.

Decisão de Moraes permite o uso de rede social, mas excessos estão sujeitos a uma multa de R$ 20 mil. Moraes escreveu em sua decisão que "nas hipóteses de reiteração de publicação, promoção, replicação e/ou compartilhamento com conteúdo análogo àquele que ensejou a decisão judicial, por caracterizar grave e ilícita desinformação e discursos de ódio, atentando contra as Instituições, Poderes de Estado e, principalmente, contra o Estado Democrático de direito, fixo multa diária de R$ 20 mil por perfis/canais/contas acima listados".

Do Val é alvo de duas investigações no STF. A primeira, por suposta tentativa de golpe de Estado, e a segunda, sobre a participação em uma campanha de intimidação de autoridades envolvidas nas investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados. Em ambos os casos, o parlamentar já foi alvo de diversos bloqueios de bens e de restrições, como a de utilizar redes sociais.