Secretário do Tesouro dos EUA defende revisão "completa" do Fed

(Reuters) - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, pediu nesta sexta-feira um novo escrutínio do Federal Reserve, incluindo seu poder de definir taxas de juros, enquanto o governo Trump continua seus esforços para exercer controle sobre o banco central.

"Também deve haver uma revisão honesta, independente e apartidária de toda a instituição, incluindo política monetária, regulamentação, comunicações, pessoal e pesquisa", escreveu Bessent no Wall Street Journal, pedindo que o Fed deixe a supervisão bancária para outras autoridades governamentais e "reduza as distorções que causa na economia", inclusive por meio de compras de títulos feitas fora de condições reais de crise.

(Reportagem de Ann Saphir)