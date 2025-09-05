Topo

Notícias

Secretário do Tesouro dos EUA defende revisão "completa" do Fed

05/09/2025 14h30

(Reuters) - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, pediu nesta sexta-feira um novo escrutínio do Federal Reserve, incluindo seu poder de definir taxas de juros, enquanto o governo Trump continua seus esforços para exercer controle sobre o banco central.

"Também deve haver uma revisão honesta, independente e apartidária de toda a instituição, incluindo política monetária, regulamentação, comunicações, pessoal e pesquisa", escreveu Bessent no Wall Street Journal, pedindo que o Fed deixe a supervisão bancária para outras autoridades governamentais e "reduza as distorções que causa na economia", inclusive por meio de compras de títulos feitas fora de condições reais de crise.

(Reportagem de Ann Saphir)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Milei enfrenta pressão crescente às vésperas de eleições na Argentina

Quais são os números que mais saem na Lotofácil? Veja estatísticas

Lula diz a Von der Leyen que quer assinar acordo UE-Mercosul ainda este ano

OMS inclui nova geração de medicamentos contra obesidade na lista de remédios essenciais

Voto decisivo no Parlamento: desgaste da confiança na política na França desafia governo

Desembargador acusado de venda de sentenças ganha mais de R$ 120 mil por mês mesmo afastado

Justiça manda SP pagar transplante sem transfusão a testemunha de Jeová

Com seu filme sobre Gaza, Kaouther Ben Hania quer revoltar o público

Petro diz que ataque dos EUA a lancha no mar do Caribe "é um assassinato"

Eclipse lunar total mais longo do ano ocorre neste fim de semana; saiba como ver

Kennedy e Departamento de Saúde dos EUA ligam uso de Tylenol na gravidez ao autismo, informa WSJ