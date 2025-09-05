Topo

Secretário de Comércio dos EUA diz que grandes acordos comerciais permanecerão apesar de batalha jurídica

05/09/2025 09h45

WASHINGTON (Reuters) - Os acordos comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, permanecerão em vigor, apesar do desafio legal em andamento às tarifas abrangentes, disse nesta sexta-feira o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, à CNBC.

"Esses grandes acordos vão permanecer. Temos muitas outras prerrogativas que o presidente pode usar", disse Lutnick. "Os 232s -- tudo o que acabamos de fazer com o Japão -- isso se mantém, certo? Isso é durável, isso permanece. A Europa -- isso permanece. Esses são os setores automotivo, farmacêutico, semicondutores, todos permanecem."

(Reportagem de Susan Heavey e David Lawder)

