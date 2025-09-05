Saque-aniversário do FGTS: veja calendário até o final de 2025

O governo federal divulgou o cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente ao ano de 2025. A retirada segue a data de nascimento do trabalhador, o que permite que aqueles que fazem aniversário em janeiro já possam efetuar o saque.

Calendário do saque-aniversário em 2025

Nascidos em janeiro: de 2/01/2025 a 31/03/2025

Fevereiro: de 3/02/2025 a 30/04/2025

Março: de 3/03/2025 a 30/05/2025

Abril: de 1º/04/2025 a 30/06/2025

Maio: de 2/05/2025 a 31/07/2025

Junho: de 2/06/2025 a 29/08/2025

Julho: de 1º/07/2025 a 30/09/2025

Agosto: de 1º/08/2025 a 31/10/2025

Setembro: de 1º/09/2025 a 28/11/2025

Outubro: de 1º/10/2025 a 30/12/2025

Novembro: de 3/11/2025 a 30/01/2026

Dezembro: de 1º/12/2025 a 27/02/2026

Como funciona o saque-aniversário

Essa modalidade é alternativa ao saque-rescisão. Nela, o trabalhador pode retirar uma parte do saldo de sua conta vinculada ao FGTS no mês em que faz aniversário. Porém, caso seja demitido, só terá acesso à multa rescisória, sem poder sacar o montante total acumulado.

No formato tradicional do FGTS (saque-rescisão), quem é dispensado sem justa causa pode retirar o valor integral da conta, somado à multa de 40% quando devida.

Já no saque-aniversário, o dinheiro fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, e o prazo para resgate é de 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou pelo site oficial do FGTS. Durante o processo, o trabalhador deve informar uma conta bancária para receber o crédito. O valor é liberado em até 5 dias úteis após o pedido, desde que realizado dentro do mês de aniversário, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

Também é possível solicitar o retorno ao saque-rescisão por meio do aplicativo, desde que não haja antecipação contratada. No entanto, a mudança só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Qual é o valor do saque-aniversário?

O cálculo do valor segue uma tabela com alíquotas que variam entre 5% e 50% do saldo total das contas do FGTS, acrescidas de uma parcela adicional, conforme o montante disponível.

Até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900