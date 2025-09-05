'Prática' e 'fácil de limpar': por que sanduicheira elétrica faz sucesso

Para quem busca praticidade na hora de preparar sanduíches e ovos no café da manhã, o Guia de Compras UOL encontrou a sanduicheira elétrica Click, da Cadence. Esse modelo faz sucesso entre os consumidores e está custando R$ 113,90 na Amazon.

A sanduicheira tem botão de liga e desliga com LED e não precisa ser tirada da tomada após o uso. Confira mais informações sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção a seguir:

O que diz a Cadence sobre a sanduicheira?

Possui um botão liga/desliga com LEDs indicadores;

Equipada com chapas antiaderentes, que prometem ser simples de limpar;

Conta com pés firmes para não tombar;

Com uma base porta fio e alça embutida;

Superfície dupla: parte de cima em grill e parte de baixo lisa;

Nas versões 110V e 220V (preços podem variar).

O que diz quem comprou?

Com mais de 15 mil avaliações na Amazon, a sanduicheira tem uma nota média de 4,8 estrelas (máximo de 5). Os principais elogios de quem comprou consiste no ótimo funcionamento, praticidade e revestimento antiaderente que facilita a limpeza do modelo.

Excelente. Funciona perfeitamente e rápido. É prático. O fechamento é com trava e o botão liga/desliga facilita o manuseio, não precisando tirar o cabo da tomada, só para limpar. Adorei e recomendo. Roselei Lazzaretti

Veio tudo certo, o produto está funcionando perfeitamente e muito bem embalado. Amei o design dessa torradeira, além de ser antiaderente e funcional. Uma ótima compra. Emerson Daniel

Super prática. Uma luz avisa que o sanduíche está pronto, ou que o aparelho já está aquecido para usar. O que eu mais gostei é que ele é muito fácil de limpar: passou um papel seco limpo e já está pronto para a próxima. Raymond

Ela é bonita e bem eficiente, pode ficar ligada na tomada pois tem botão pra desligar, além de poder fazer até um bifinho nela. Ótima compra. Ana Paula Nunes

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores reclamam do tamanho, da demora para aquecer e das dificuldades ao manusear o aparelho durante o uso. Confira os comentários avaliativos:

(...) Apesar do design elegante, esquenta muito a parte externa, inclusive com risco de se queimar ao manusear o aparelho durante o uso, já que a chapa de aquecimento fica exposta nas laterais sem proteção. E a única parte que você consegue tocar para abrir ou fechar durante o uso, é a alça de travamento que, na minha opinião, deveria ser maior para evitar queimaduras ao manusear. Sirley Silva

Boa sanduicheira, mas um pouco pequena para mim. A tampa também é pesada. Funciona muito bem, mas necessita ser melhorada. Eduardo Hideo Ikebe

O design é muito bonito e tem a vantagem de ligar/desligar, mas demora um pouco para aquecer, além do risco de queimar os dedos nas laterais. (...) Fernando

É um bom produto, mas estou tendo dificuldade na hora de abrí-la quando em uso. A aba da fechadura é muito pequena, dificultando o abre e fecha quando o resto das superfícies estão quentes. Leonardo

