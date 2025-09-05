Topo

Salário mínimo 2025: confira o valor atualizado do piso nacional

05/09/2025 05h00

O salário mínimo nacional passou a ser creditado com o valor atualizado em fevereiro, fixado em R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja em vigor desde janeiro, o pagamento só foi sentido no mês seguinte, já que os salários são sempre recebidos após o período trabalhado. Por isso, a correção só apareceu no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um trabalhador pode receber por mês em atividades formais. Ele também serve como referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.

O montante atual representa um acréscimo de R$ 106 em relação ao valor anterior, o que equivale a 7,5% de aumento — índice acima da inflação registrada. Ainda assim, o reajuste ficou limitado devido ao pacote de contenção de gastos aprovado no fim de 2024.

Alteração na fórmula

Até então, o cálculo do piso nacional considerava a variação da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais vantajoso que o IPCA — somada ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse modelo, o valor chegaria a R$ 1.525.

Com a mudança, uma nova regra foi incluída: um teto de crescimento de despesas de 2,5%. Assim, mesmo que o PIB avance acima disso, como os 3,2% registrados, o reajuste é limitado a esse percentual máximo.

O salário mínimo influencia diretamente as aposentadorias, em especial as pagas pelo INSS, além de benefícios sociais vinculados ao piso. Por esse motivo, o governo busca evitar elevações muito expressivas, que poderiam pressionar as contas públicas em um cenário de ajuste fiscal.

