Sakamoto: Lula vai usar 7/9 como palanque montado por Trump e Bolsonaro

O 7 de Setembro será usado politicamente por Lula (PT) para se defender e atacar adversários, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News - 2ª edição. O comentarista destaca que o presidente pretende transformar a data em palanque em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e dos demais membros do "núcleo crucial" da trama golpista

O feriado marca uma disputa simbólica entre lulismo e bolsonarismo, com manifestações previstas dos dois lados. O governo lançou a campanha "Brasil Soberano", busca retomar símbolos nacionais e enfrenta críticas da oposição, enquanto o STF julga Bolsonaro e militares. Há ainda a ameaça de novas sanções do governo de Donald Trump ao Brasil e a autoridades do país conforme o resultado do julgamento.

Sempre há o pronunciamento do 7 de Setembro, mas este pronunciamento será especial porque acontecerá no meio do julgamento por uma tentativa de golpe de Estado perpetrada pelo ex-presidente da República, por generais, por um almirante e por civis. Durante o dia, haverá manifestações que estão sendo convocadas tanto por bolsonaristas quanto por petistas e lulistas ou movimentos sociais. Inclusive há o receio de que gere faísca, caso haja trombada entre esses atos.

Durante o governo Jair Bolsonaro, o 7 de Setembro foi extremamente usado por ele próprio para, inclusive, preparar terreno para o processo golpista. Em 2021, na Avenida Paulista, ele declarou a plenos pulmões que não cumpriria mais regras e decisões judiciais vindas de Alexandre Moraes. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

A análise relembra o histórico do uso político do 7 de Setembro por Bolsonaro, que chegou a ser condenado pelo TSE por abuso de poder na data. Sakamoto observa que Lula, agora, tenta se contrapor a esse uso, defendendo conquistas nacionais e respondendo ao bolsonarismo.

O 7 de Setembro foi utilizado, e não é de agora, pela ditadura e por governos democráticos. Todo mundo usa politicamente esta data. Para Lula, especialmente neste caso, é um momento que ele usará para se defender, atacar e se colocar.

A campanha de 2026 começou para oposição. Tarcísio e o centrão estão a todo vapor fazendo campanha na prática. Por outro lado, o governo federal também está, tentando mostrar que ele é quem está defendendo a soberania do país diante dos entreguistas do bolsonarismo. Lula usará todo esse tempo que tem direito para entregar esse pacote de ataque e defesa. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: