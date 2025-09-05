Topo

Notícias

Reuters remove vídeo de Xi e Putin após TV estatal chinesa cancelar permissão legal para usá-lo

05/09/2025 19h39

(Reuters) - A Reuters News retirou do ar nesta sexta-feira um vídeo de quatro minutos que continha uma conversa entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente chinês, Xi Jinping, discutindo a possibilidade de os seres humanos viverem até os 150 anos de idade, após a TV estatal chinesa exigir sua remoção e revogar a permissão legal para usá-lo.

A filmagem, que incluía a conversa com microfones abertos durante o desfile militar em Pequim marcando o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, foi licenciada pela rede de televisão estatal chinesa, a China Central Television (CCTV).

Os clipes foram editados pela Reuters em um vídeo de quatro minutos e distribuídos para mais de 1.000 clientes de mídia global, incluindo as principais emissoras internacionais de notícias e estações de TV em todo o mundo. Outras agências de notícias licenciadas pela CCTV também distribuíram edições das filmagens.

A Reuters removeu o vídeo de seu site e emitiu uma ordem de "eliminação" para seus clientes nesta sexta-feira, após receber uma solicitação por escrito do setor jurídico da CCTV.

A carta dizia que a agência de notícias excedeu os termos de uso de seu acordo. O documento também criticou o "tratamento editorial aplicado a esse material" pela Reuters, mas não especificou ou trouxe detalhes.

A Reuters disse em um comunicado que retirou os vídeos porque não tinha mais a permissão legal para publicar o material, protegido por direitos autorais.

Representantes da CCTV e do braço global da CCTV, a China Global Television Network, não responderam imediatamente a um pedido de comentário. A embaixada chinesa em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O vídeo e a história da conversa entre Xi e Putin foram amplamente compartilhados por emissoras e nas mídias sociais em todo o mundo.

"O tratamento editorial aplicado a esse material resultou em uma clara deturpação dos fatos e declarações contidos no feed licenciado", escreveu HE Danning, supervisor jurídico da CCTV News Agency, na carta enviada à Reuters nesta sexta-feira.

"Mantemos a precisão do que publicamos", disse a Reuters em seu comunicado.

"Revisamos cuidadosamente as imagens publicadas e não encontramos nenhuma razão para acreditar que o compromisso de longa data da Reuters com o jornalismo preciso e imparcial tenha sido comprometido."

(Reportagem de Kenneth Li em Nova York)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 2,3 milhões; confira dezenas

Ministro da Venezuela chama ataque dos EUA no Caribe de 'massacre ilegal'

Homem fica soterrado após desmoronamento de obra na zona leste de SP

Trump diz que mais reféns em Gaza podem ter morrido

Reuters remove vídeo de Xi e Putin após TV estatal chinesa cancelar permissão legal para usá-lo

Trump muda nome do Pentágono para Departamento de Guerra: 'Mais apropriado'

EUA detêm centenas de sul-coreanos em fábrica da Hyundai

Trump assina decreto abrindo caminho para que Estados sejam designados como patrocinadores de detenções injustas

Alcaraz bate Djokovic e vai à final do US Open

Trump criará lista de países que realizaram 'detenções injustas' de americanos

Trump diz que EUA estão em negociações "muito profundas" com Hamas e pede libertação de todos os reféns