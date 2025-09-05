Topo

Registrou, mas não gostou? Veja quando dá para trocar o nome do bebê

Mãe é impedida de trocar nome de filha em cartório de São Paulo - Reprodução/Instagram/@carolaristides
Mãe é impedida de trocar nome de filha em cartório de São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram/@carolaristides
05/09/2025 05h30

O caso de uma mãe que foi impedida de alterar o nome da filha recém-nascida em São Paulo viralizou e levantou discussão sobre em quais situações a família pode trocar o nome de um bebê perante a lei.

Legislação garante o direito, mas indica um prazo máximo

A solicitação de alteração do nome originalmente registrado está prevista em lei. O artigo 55, parágrafo 4º da Lei n.º 6015/73 diz que "em até 15 dias após o registro, qualquer dos genitores poderá apresentar, perante o registro civil onde foi lavrado o assento de nascimento, oposição fundamentada ao prenome e sobrenomes indicados pelo declarante".

É importante ressaltar que o processo pode seguir caminhos diferentes, a depender do posicionamento dos pais. "Se houver manifestação consensual dos genitores, será realizado o procedimento de retificação administrativa do registro, mas, se não houver consenso, a oposição será encaminhada ao juiz competente para decisão", diz a lei.

O pedido de alteração de nome não precisa ser justificado caso esteja dentro das exigências da lei. "[O nome originalmente registrado] Pode ter sido um equívoco, uma discordância inicial, ou uma mudança de opinião dos próprios pais. Não precisa ter uma motivação específica", explica Danielle Biazi, doutora em direito civil e professora de direito de família e sucessões. Sendo assim, os pais não precisam explicar no cartório o motivo pelo qual estão solicitando a mudança, se o pedido for feito em até 15 dias após o registro inicial.

Caso a mãe não concorde com o nome inicialmente registrado pelo pai, ela pode solicitar a mudança. Caso a própria mãe tenha assinado o registro original, ela também tem direito de entrar com o pedido de alteração. "A assinatura prévia no primeiro registro não anula esse direito de arrependimento", explica Kevin de Sousa, advogado civilista, mestre em direitos da personalidade e especialista em direito de família e sucessões. Segundo Sousa, a legislação busca garantir agilidade e autonomia às famílias para "corrigirem decisões iniciais ainda sob o impacto do parto ou em momentos de instabilidade emocional".

O objetivo da norma é contemplar situações em que há um arrependimento genuíno e precoce, dentro de um prazo razoável, que permita corrigir a escolha inicial Kevin de Sousa

A mudança do nome pode ser solicitada, portanto:

  • Dentro dos 15 dias após o registro de nascimento, sem necessidade de justificativa. Fora desse prazo, é necessário propor ação judicial de retificação de registro, com apresentação de motivo justo (erro material, nome vexatório, exposição ao ridículo, etc.);
  • Em casos de erro no registro, como nome diverso do combinado entre os pais.

Como solicitar a alteração do nome, conforme a lei:

  1. Comparecimento ao cartório onde foi feito o registro original;
  2. Assinatura de ambos os genitores declarando o novo nome;
  3. Pagamento da taxa cartorária de retificação;
  4. O cartório deve lavrar uma averbação no registro, emitindo nova certidão de nascimento, com o nome da criança alterado.

Quando o cartório pode negar o pedido?

  • Solicitação feita fora do prazo de 15 dias, sem decisão judicial;
  • Ausência de consenso entre os pais;
  • Quando o novo nome expor a criança ao ridículo, conforme artigo 55, parágrafo 1º da Lei de Registros Públicos;
  • Se houver indícios de fraude, simulação ou má-fé no pedido.

Caso o cartório se negue a alterar o nome, os pais devem registrar uma reclamação na Corregedoria do Tribunal de Justiça, responsável pela fiscalização destes estabelecimentos. A família deve propor ação judicial de retificação de registro civil, anexando ao processo a comprovação do pedido feito dentro do prazo, o consenso dos pais e os documentos pessoais. "O juiz deverá analisar a legalidade da negativa e, constatando o [eventual] abuso [do cartório], autorizar a alteração do nome".

