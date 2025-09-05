Topo

Qual o valor do prêmio principal da Lotofácil da Independência 2025?

O sorteio do concurso especial da Lotofácil da Independência ocorre neste sábado (6), com prêmio estimado de R$ 220 milhões.

Assim como outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Se não houver apostas premiadas com 15 números, o valor é dividido entre os acertadores de 14 números e assim por diante até 11 dezenas. No ano passado, 86 apostas acertaram o prêmio principal, levando R$ 2.354.726,30 cada uma.

O sorteio do concurso 3480 será neste sábado, 6 de setembro, às 20h (de Brasília). As apostas se encerram no mesmo dia até as 18h.

Para participar do concurso, basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50 e a mais cara R$ 54,2 mil:

  • 15 dezenas: R$ 3,50
  • 16 dezenas: R$ 56,00
  • 17 dezenas: R$ 476,00
  • 18 dezenas: R$ 2.856,00
  • 19 dezenas: R$ 13.566,00
  • 20 dezenas: R$ 54.264,00

A Lotofácil também tem um bolão disponível para apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa na modalidade é de R$ 14, e as cotas de cada participante devem partir de R$ 4,50. A apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa.

