Qual o valor da aposta na Lotofácil da Independência 2025? Veja como jogar

A aposta simples para o concurso especial da Lotofácil da Independência custa R$ 3,50. O sorteio ocorre neste sábado (6), com prêmio estimado de R$ 220 milhões.

Qual o valor da aposta na Lotofácil da Independência 2025?

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50 e a mais cara R$ 54,2 mil:

15 dezenas: R$ 3,50

R$ 3,50 16 dezenas: R$ 56,00

R$ 56,00 17 dezenas: R$ 476,00

R$ 476,00 18 dezenas: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 dezenas: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 20 dezenas: R$ 54.264,00

A Lotofácil também tem um bolão disponível para apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa na modalidade é de R$ 14, e as cotas de cada participante devem partir de R$ 4,50. A apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa.

O sorteio do concurso 3480 será no dia 6 de setembro, às 20h (de Brasília). As apostas se encerram no mesmo dia até as 18h.

Assim como outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Se não houver apostas premiadas com 15 números, o valor é dividido entre os acertadores de 14 números e assim por diante até 11 dezenas. No ano passado, 86 apostas acertaram o prêmio principal, levando R$ 2.354.726,30 cada uma.

Para participar do concurso, basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.