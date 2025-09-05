Quais são os números que mais saem na Lotofácil? Veja estatísticas

Vai apostar na Lotofácil de Independência 2025? A lista de números mais sorteados no prêmio da Caixa pode te ajudar na hora de fazer o jogo e tentar levar para casa os R$ 220 milhões.

Quais são os números mais sorteados na Lotofácil?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o número 20 é o mais sorteado na série histórica. Desde 2003, quando foi o primeiro sorteio da Lotofácil, o número é o que mais aparece nos resultados, tendo sido sorteado mais de 2 mil vezes.

Veja a lista completa dos números mais sorteados:

20 -- 2173 vezes sorteado

10 -- 2168 vezes

25 -- 2162 vezes

11 -- 2143 vezes

13 -- 2120 vezes

24 -- 2115 vezes

14 -- 2111 vezes

01 -- 2103 vezes

03 -- 2101 vezes

04 -- 2098 vezes

12 -- 2093 vezes

05 -- 2090 vezes

02 -- 2083 vezes

18 -- 2082 vezes

22 -- 2080 vezes

09 -- 2078 vezes

19 -- 2072 vezes

15 -- 2066 vezes

21 -- 2066 vezes

07 -- 2050 vezes

Como funciona a Lotofácil?

O apostador pode selecionar de 15 a 20 números (são 25 disponíveis no volante). E fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor é maior para quem acertar 15.

Há outras formas de apostas. Também é possível usar a "Surpresinha", na qual o sistema escolha os números de forma aleatória para o concurso e a "Teimosinha", para quem pretende concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. O apostador pode marcar até 20 números, mas o valor da aposta aumenta, podendo chegar a cerca de R$ 54,2 mil:

15 dezenas: R$ 3,50

R$ 3,50 16 dezenas: R$ 56,00

R$ 56,00 17 dezenas: R$ 476,00

R$ 476,00 18 dezenas: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 dezenas: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 20 dezenas: R$ 54.264,00

A Lotofácil também tem um bolão disponível para apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa na modalidade é de R$ 14, e as cotas de cada participante devem partir de R$ 4,50. Todos os tipos de aposta podem ser feitas em lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa.