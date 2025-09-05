Putin diz que quaisquer tropas ocidentais na Ucrânia seriam alvos legítimos

Por Vladimir Soldatkin

VLADIVOSTOK, Rússia (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que quaisquer tropas ocidentais enviadas para a Ucrânia seriam alvos legítimos de ataques de Moscou, em um aviso aos aliados de Kiev enquanto eles discutem medidas para sua futura proteção.

Putin fez o comentário um dia depois que o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que 26 países haviam se comprometido a fornecer garantias de segurança pós-guerra para a Ucrânia, incluindo uma força internacional em terra, mar e ar.

Há muito tempo, a Rússia argumenta que um dos motivos que a levaram à guerra na Ucrânia foi impedir que a Otan admitisse Kiev como membro e colocasse suas forças na Ucrânia.

"Portanto, se algumas tropas aparecerem lá, especialmente agora, durante as operações militares, partiremos do fato de que elas serão alvos legítimos para destruição", disse Putin em um fórum econômico em Vladivostok.

"E se forem tomadas decisões que levem à paz, à paz de longo prazo, então eu simplesmente não vejo nenhum sentido em sua presença no território da Ucrânia, ponto final."

Os comentários de Putin destacaram o abismo entre a posição de Moscou e a de Kiev e seus aliados ocidentais sobre o formato das futuras garantias de segurança para a Ucrânia em qualquer acordo para pôr fim à guerra de três anos e meio.

A Ucrânia busca um apoio robusto do Ocidente para protegê-la contra qualquer ataque futuro. A França e o Reino Unido, que copresidem uma "coalizão dos dispostos" em apoio à Ucrânia, sinalizaram que estão abertos a enviar tropas para a Ucrânia após o fim da guerra.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Washington não colocará tropas em terra, mas poderá fornecer outros tipos de apoio, como poder aéreo.

Putin afirmou que as garantias de segurança devem ser estabelecidas tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia.

"Repito mais uma vez que, é claro, a Rússia implementará esses acordos. Mas, de qualquer forma, ninguém discutiu isso conosco em um nível sério ainda", disse ele.

Trump, que assumiu o cargo em janeiro com a promessa de acabar com a guerra rapidamente, recebeu Putin para uma cúpula no Alasca no mês passado, que não conseguiu alcançar nenhum avanço.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, há muito tempo vem pressionando por uma reunião direta com Putin, a fim de fazer progressos para acabar com a guerra mais mortal da Europa nos últimos 80 anos.

Putin disse na sexta-feira que não via muito sentido em tal reunião porque "será praticamente impossível chegar a um acordo com o lado ucraniano sobre questões fundamentais".

No entanto, ele reiterou uma oferta que fez no início da semana para receber Zelenskiy para conversações em Moscou.

"Eu disse: Estou pronto, por favor, venham, nós definitivamente ofereceremos condições de trabalho e segurança, uma garantia de 100%".

"Mas se eles nos disserem: 'queremos nos encontrar com você, mas você tem que ir a outro lugar para essa reunião', parece-me que esses são simplesmente pedidos excessivos para nós", acrescentou.

Zelenskiy, sem abordar diretamente a possibilidade de Moscou como local, disse na sexta-feira: "Estamos prontos para qualquer tipo de reunião. Mas não achamos que Putin esteja pronto para acabar com essa guerra. Ele pode falar, mas são apenas palavras, e ninguém confia em suas palavras."

(Reportagem adicional de Anastasiia Malenko em Kiev, Olesya Astakhova, Maxim Rodionov, Darya Korsunskaya e Oksana Kobzeva)