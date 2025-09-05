Protetor solar em bastão e com cor é bom? Confira teste do stick da Adcos

Descobri o Stick Tonalizante, um protetor solar em bastão da Adcos, em um dia corrido, quando precisava de algo que protegesse minha pele do sol sem me fazer perder tempo com vários produtos.

Fiquei curiosa para ver se ele cumpria o que prometia: proteção solar aliada a um toque de cor. Mas será que ele garante uma cobertura seca? É prático? Uniformiza a pele? Testamos e te contamos a seguir:

O que gostei

Protetor solar Stick Tonalizante tem tamanho compacto Imagem: Jéssica Reis/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Proteção solar combinada com cor. O que me conquistou no protetor solar em bastão da Adcos foi a combinação de proteção solar com cor e o fato de ser um dermocosmético, que cuida da pele.

Pode substituir a base. Dá para usar o protetor em bastão sozinho, como base, e reaplicar ao longo do dia. Tenho a pele bem oleosa e ele garantiu uma cobertura seca.

É prático. Logo na primeira aplicação, gostei da praticidade do formato em stick. Ele desliza fácil na pele, deixa um acabamento natural e ainda dá uma uniformizada no tom da pele.

Cabe até no bolso. O tamanho compacto facilita levar o produto na bolsa, na nécessaire ou até no bolso, o que tornou minha rotina muito mais fácil.

Tem várias tonalidades. A minha cor é a nude, mas a Adcos oferece dez tonalidades diferentes para o produto.

Pele sem o Stick Tonalizante (à esq.) e com o produto (à dir.) Imagem: Jéssica Reis/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Pontos de atenção

Pode precisar de pó. Notei que, para quem gosta de acabamento bem sequinho, finalizar com um pó ajuda a uniformizar ainda mais a pele.

Exige atenção na limpeza. Por ter cor, a remoção completa do protetor solar exige demaquilante ou lenço demaquilante para não deixar resíduos.

O que mudou para mim

Produto deixa a pele uniforme Imagem: Jéssica Reis/Colaboração para o Guia de Compras UOL

O protetor solar Stick Tonalizante, da Adcos, é o meu queridinho do dia a dia. Agora consigo reaplicar o protetor solar várias vezes ao longo do dia sem complicação. Sinto minha pele protegida e com aparência uniforme o tempo todo. Além disso, nos dias mais corridos, ele substitui a base ou o BB Cream, tornando a rotina de beleza muito mais prática e eficiente.

Para quem vale a pena

O protetor stick da Adcos vale a pena para quem quer praticidade, proteção solar alta e cobertura leve em um único produto.

Pode ser uma opção para quem tem rotina corrida, prefere maquiagem discreta ou busca algo fácil de reaplicar durante o dia sem comprometer a aparência da pele.

