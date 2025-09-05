Professor universitário morre após ser baleado em rua do Ipiranga, na zona sul de São Paulo

Um professor universitário de 66 anos foi assassinado durante um assalto, na madrugada desta sexta-feira, 5, na zona sul de São Paulo. Mario Eugênio Longato lecionava na Universidade Municipal de São Caetano (USCS) e também era professor na Faculdade de Tecnologia (Fatec) do município.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio. Nenhum suspeito foi preso. As instituições manifestaram pesar e solidariedade aos familiares do docente.

Longato teria sido baleado quando seguia de carro pela Rua do Manifesto, no bairro Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e encontraram o carro de Longato batido em um poste.

O professor estava ferido e foi levado para o Hospital São Camilo, onde se constatou que ele tinha sido baleado. A vítima não resistiu aos ferimentos. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados.

Em nota, a universidade de São Caetano lamentou a morte do docente que lecionava nas escolas Politécnica e de Tecnologias da Universidade.

Segundo a Fatec São Caetano do Sul, ele era coordenador do curso de Segurança da Informação na unidade e foi vítima de assalto quando retornava de mais um dia de trabalho. A SSP não confirmou o latrocínio.

O Centro Paula Souza (CPS), ao qual a Fatec é vinculada, também emitiu nota sobre o falecimento. Ele atuava havia 12 anos na Faculdade de Tecnologia de São Caetano do Sul.

"A instituição se solidariza com a família, amigos e estudantes do educador, reconhecido por sua trajetória de dedicação e compromisso com o ensino e o desenvolvimento de seus alunos."

A morte do docente repercutiu em redes sociais. "Professor maravilhoso, amigo para todas as horas. Não é possível que tenha partido de uma forma tão violenta, tão absurda", postou Magda Miyashiro em sua página no Facebook.

"Nós, professores, estamos geralmente em trânsito em diferentes horários e estamos sempre sujeitos a passar por isto. Quando a nossa segurança vai passar a ser importante?", questionou.

Eduardo de Carvalho elogiou a atuação do docente. "Excelente professor, décadas de dedicação ao meio acadêmico. Meus sentimentos à família."

"Completamente estarrecido! Essa é a única reação que consigo ter diante da notícia da morte do amigo Longato... um cara super competente e muito gente boa! Professor daquele que se dedica integralmente para a evolução de seus alunos e um baita gestor educacional", escreveu Flavio Falciano, que foi colega do docente na USCS.

Conforme a SSP, o caso foi registrado como homicídio no 16° Distrito Policial, na Vila Clementino. "Diligências estão em andamento para identificar o autor e esclarecer os fatos", diz, em nota.