Produção de etanol nos EUA cresce 0,47%, para 1,075 milhão de barris por dia

São Paulo, 5 - A produção média de etanol nos Estados Unidos foi de 1,075 milhão de barris por dia na semana encerrada na sexta-feira passada, 29 de agosto. O volume representa aumento de 0,47% ante o registrado na semana anterior, de 1,070 milhão de barris por dia. Os números foram divulgados na quinta-feira, 4, pela Administração de Informação de Energia do país, do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês).Os estoques do biocombustível subiram 0,44%, para 22,6 milhões de barris, enquanto as exportações passaram de 121 mil para 89 mil barris por dia.Analistas consultados pela Dow Jones Newswires esperavam produção entre 1,060 milhão e 1,068 milhão de barris por dia. Quanto aos estoques, as estimativas iam de 22,2 milhões a 22,449 milhões de barris.Os números de produção de etanol nos EUA são um indicador da demanda interna por milho. No país, o biocombustível é fabricado principalmente com o grão e a indústria local consome mais de um terço da safra doméstica do cereal. Fonte: Dow Jones Newswires.