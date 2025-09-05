Primeiro-ministro do Reino Unido reorganiza gabinete para restaurar autoridade após renúncia de vice

Por Elizabeth Piper e Andrew MacAskill

BIRMINGHAM, Inglaterra (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, nomeou um novo vice-ministro e os ministros das Relações Exteriores e do Interior nesta sexta-feira, em uma ampla reformulação destinada a restaurar sua autoridade após a renúncia de sua vice, Angela Rayner.

Starmer transferiu o ministro das Relações Exteriores, David Lammy, para o cargo de vice-primeiro-ministro e o substituiu pela ministra do Interior, Yvette Cooper. Ela, por sua vez, foi substituída pela secretária de Justiça, Shabana Mahmood. Todos são aliados leais e confiáveis.

Depois de reformular sua equipe de Downing Street na semana passada para reforçar sua assessoria econômica, já era esperada uma reforma ministerial. A saída de Rayner fez com que essa fosse muito mais profunda do que o amplamente previsto, forçando Starmer a colocar fim a mais de uma semana de especulações sobre os assuntos fiscais dela.

Starmer pouco pôde fazer para proteger Rayner depois que o consultor independente do Reino Unido determinou que ela havia violado o código ministerial por não ter pago o imposto correto.

"Angela é uma 'grande fera' e é difícil substituí-la", disse um parlamentar trabalhista, acrescentando que as três novas nomeações eram "sólidas", embora não muito empolgantes.

Embora Lammy tenha recebido o cargo de vice-primeiro-ministro, ele foi forçado a entregar o tão almejado cargo de secretário de Relações Exteriores e substituir Mahmood na Justiça.

Cooper é uma das figuras mais importantes do Partido Trabalhista, depois de servir ao ex-primeiro-ministro Gordon Brown. Sua nomeação será vista como uma espécie de promoção depois de supervisionar a política do governo, muitas vezes criticada, para combater a migração ilegal.

Mahmood, de 44 anos, também é vista como um "par de mãos seguras" no Partido Trabalhista, uma política sensata que não teve medo de tomar medidas ousadas ao administrar o sistema judiciário.

A lealdade é vista como vital por Starmer, que sofreu o maior número de demissões ministeriais -- fora das remodelações do governo -- de qualquer primeiro-ministro no início de seu mandato em quase 50 anos.

"No momento, há uma sensação de que eles não sabem o que estão fazendo e o que defendem", disse Chris Hopkins, diretor de pesquisa política da empresa de pesquisas Savanta, à Reuters.

Rayner, 45 anos, foi a oitava e mais importante saída ministerial da equipe de Starmer, e a mais prejudicial até agora, depois que o líder britânico lhe ofereceu seu apoio quando ela foi acusada pela primeira vez de sonegar 40.000 libras (US$54.000) em impostos.

Rayner pediu desculpas a Starmer em sua carta de demissão. "Lamento profundamente minha decisão de não buscar aconselhamento fiscal especializado adicional", disse.

Ela também renunciou ao cargo de ministra e de vice-líder do partido, posição para a qual Lammy estará agora na pole position.

O conselheiro independente sobre padrões ministeriais determinou que Rayner violou o código ministerial -- regras para garantir que a conduta dos políticos atenda aos padrões do serviço público -- porque ela não deu atenção a uma advertência de uma assessoria jurídica na qual ela disse ter confiado para buscar orientação especializada sobre sua complicada situação financeira.

A renúncia de Rayner colocou mais pressão sobre Starmer, com os trabalhistas atrás do populista Partido Reformista, de Nigel Farage, nas pesquisas.

Starmer enfrenta escolhas difíceis em relação a gastos estatais e impostos, enquanto busca reparar a imagem do partido de centro-esquerda, que também foi criticado por aceitar de doadores itens caros, incluindo roupas e ingressos para shows, antes de ser forçado a reduzir os cortes no Orçamento da Previdência Social.

No primeiro dia da conferência do Partido Reformista na cidade de Birmingham, no centro da Inglaterra, Farage antecipou seu discurso em três horas para tratar da renúncia de Rayner.

Ele disse que o governo trabalhista estava em "crise profunda" e que a próxima eleição poderia ocorrer em 2027, dando a entender que o Partido Trabalhista, que tem uma grande maioria e não precisa convocar uma eleição até 2029, poderia se ver incapaz de governar.

"Apesar de todas as promessas de que este seria um tipo novo e diferente de política, é tão ruim, se não pior, do que o anterior", disse ele à plateia, sob fortes aplausos.

Rayner registrou uma nova casa no balneário de Hove, no sul da Inglaterra, como sua residência principal, depois de ter vendido sua parte da casa da família no norte da Inglaterra para um fundo que foi criado para um de seus filhos, que tem deficiências permanentes.

Rayner disse que acreditava que não teria que pagar a alíquota mais alta de imposto cobrada na compra de uma segunda residência. Mas depois que reportagens da mídia chamaram a atenção para o fato de que ela poderia ter evitado 40.000 libras, ela buscou mais aconselhamento jurídico e disse que havia cometido um erro e que pagaria o imposto adicional.

(Reportagem de Andrew MacAskill e Elizabeth Piper; reportagem adicional de Alistair Smout, William James e Muvija M)