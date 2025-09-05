Prefeitura de Barretos afasta vice-diretor de escola investigado por estupro de vulnerável

A Prefeitura de Barretos, no interior paulista, afastou um vice-diretor de escola da rede municipal de ensino depois que uma mãe de aluno denunciou à polícia que seu filho, que tem menos de 14 anos, foi estuprado. O funcionário afastado é investigado pelo suposto crime.

A identidade do vice-diretor não foi revelada, o que impossibilitou a reportagem de localizar a sua defesa.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, 4, a prefeitura informou que "diante da gravidade da situação, o servidor foi imediatamente afastado de suas funções e será instaurado um Processo Administrativo Disciplinar para apuração rigorosa dos fatos, considerando os desdobramentos do inquérito policial em andamento".

A Polícia Civil informou que a mãe da criança que teria sido vítima do crime prestou depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher na quarta-feira, 3. O caso é investigado como estupro de vulnerável, que prevê pena de oito a 15 anos de prisão.

A prefeitura não informou o nome do vice-diretor afastado. Em nota, afirmou que "tomou conhecimento do registro de um boletim de ocorrência referente à apuração de possível caso de estupro de vulnerável, envolvendo um vice-diretor de escola da rede municipal e um aluno" e então afastou o servidor, que "terá assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme prevê a legislação vigente".

Segundo a mesma nota, a Secretaria Municipal de Educação de Barretos "está oferecendo acolhimento e apoio à família do aluno, reafirmando o compromisso da gestão com a proteção e o bem-estar das crianças e adolescentes".