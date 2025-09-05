Topo

Notícias

Poupança tem retirada líquida de R$ 7,6 bilhões em agosto

05/09/2025 13h03

Entre as razões para os saques está a manutenção da Selic - a taxa básica de juros - em alta, o que estimula a aplicação em investimentos com melhor desempenho.

Em julho, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC interrompeu o ciclo de aumento de juros após sete altas seguidas na Selic.

A autoridade monetária informou que, por enquanto, pretende manter os juros básicos em 15% ao ano, mas não descartou a possibilidade de voltar a elevar a Selic caso seja necessário.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Enel retira mais de 5 toneladas de cabos clandestinos e irregulares em SP

Qual o valor da aposta na Lotofácil da Independência 2025? Veja como jogar

Hospital abandona idoso em campo de futebol com acesso no braço no CE

Lula diz à Comissão Europeia que espera assinar acordo UE-Mercosul este ano

O que está por trás da onda de protestos na Indonésia?

Tendler e o filme de Brizola: 'No cinema faço política da melhor qualidade'

Agentes de imigração prendem centenas de pessoas em uma batida na fábrica da Hyundai no Estado da Geórgia

Ninho da maior águia do planeta, quase extinta, é encontrado no Pantanal

Formiga, Sorín e Córdoba, os novos embaixadores da Fifa contra o racismo

Cancelamentos superam vendas de milho nos EUA em 280,9 mil t, revela USDA

Poupança tem retirada líquida de R$ 7,6 bilhões em agosto