Poupança no Brasil registra saques líquidos de R$7,557 bilhões em agosto

SÃO PAULO (Reuters) - A caderneta de poupança no Brasil registrou saques líquidos em agosto, pelo segundo mês consecutivo, mostraram dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira.

No mês passado, houve um saque total de R$7,557 bilhões, levando o total de retiradas líquidas no acumulado do ano a R$63,458 bilhões. Em todo o ano de 2024 a poupança havia registrado saques líquidos de R$15,467 bilhões.

Em agosto, houve um saldo negativo de R$4,673 bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Já a poupança rural teve saques de R$2,884 bilhões.

A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano -- a taxa básica de juros está atualmente em 15% ao ano.

(Por Fabrício de Castro)