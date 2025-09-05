Topo

Portuguesa Mota Engil vence leilão do túnel submerso Santos-Guarujá

05/09/2025 16h50

SÃO PAULO (Reuters) -O grupo português Mota Engil venceu nesta sexta-feira o leilão do primeiro túnel imerso da América Latina, entre as cidades litorâneas paulistas de Santos e Guarujá, com oferta de desconto de 0,5% sobre a contraprestação pública anual de R$438 milhões.

A Mota Engil venceu a outra credenciada no leilão, o grupo espanhol de engenharia Acciona, que não ofereceu desconto sobre a contraprestação.

O projeto de 1,5 quilômetro de extensão prevê investimento de cerca de R$6 bilhões ao longo de 30 anos de concessão e deve agilizar o fluxo entre as duas cidades, cujas populações atualmente dependem de uma conexão rodoviária de 40 quilômetros ou de balsas para se movimentarem entre as duas margens.

O grupo vencedor será responsável por construção, operação e manutenção do túnel, que promete encurtar o tempo de viagem entre as duas cidades de 1 hora para apenas dois minutos, segundo promessas dos governos federal e de São Paulo.

Segundo o governo federal, a obra será feita por meio da montagem de módulos em concreto pré-moldado formados por seções inteiras do túnel que serão imersos na água para formar a passagem.

Do 1,5 quilômetro de extensão do empreendimento, 870 metros serão submersos. O projeto prevê seis pistas para veículos, ciclovia, passagem para pedestres e espaço reservado para um futuro veículo leve sobre trilhos (VLT).

O leilão ocorreu algumas horas depois que o governo paulista leilou o lote rodoviário Paranapanema, que garantiu investimentos de cerca de R$6 bilhões ao longo de 30 anos de concessão.

Com os leilões desta sexta-feira, o Estado de São Paulo contratou nos últimos três anos investimentos em infraestrutura da ordem de R$370 bilhões, informou o governador Tarcísio de Freitas.

(Por Alberto Alerigi Jr., edição de Pedro Fonseca)

