Polícia portuguesa divulga nacionalidades de mortos no acidente com o Elevador da Glória em Lisboa

Dois dias após o descarrilamento do veículo do Elevador da Glória, em Lisboa, a Polícia Judiciária (PJ) do país confirmou nesta sexta-feira (5) as nacionalidades das 16 vítimas. O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários (GPIAAF) português anunciou que publicará nesta sexta-feira (5) uma nota informativa com as primeiras conclusões sobre o acidente.

Lizzie Nassar, correspondente da RFI em Lisboa, com agências

Entre os mortos no desastre, há 5 portugueses, 2 sul coreanos, 1 suíço, 3 britânicos, 2 canadenses, um ucraniano, um americano e um francês.

Nove pessoas continuam internadas em hospitais de Lisboa, seis delas em estado grave. Entre os 13 feridos leves que já tiveram alta, dois são brasileiros. Um deles, residente em Portugal, chegou sozinho ao pronto-socorro e recebeu alta poucas horas depois. As autoridades portuguesas ainda não confirmaram se há um terceiro brasileiro hospitalizado.

Segundo o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, uma cidadã franco-canadense morreu no acidente. A vítima até então não havia sido identificada como francesa. "Recebemos a confirmação do falecimento de uma de nossas compatriotas no trágico acidente", publicou o ministro na rede X nesta sexta-feira (5).

O pai do menino alemão de três anos, encontrado nos escombros do acidente com o Elevador da Glória, dado como morto, está vivo e é um dos feridos internados no Hospital de São José, de acordo com a rede CNN Portugal.

Segundo a CNN, a família do homem foi ao Instituto de Medicina Legal em busca do corpo, mas não conseguiu identificá-lo. A mãe da criança está internada no Hospital de Santa Maria, em estado crítico, porém estável.

Investigação

O GPIAAF deverá publicar um relatório preliminar, provavelmente dentro de um prazo de 45 dias, anunciou o diretor do órgão, Nelson Oliveira, na quinta-feira (4). Uma nota informativa será publicada nesta sexta-feira com as primeiras conclusões das investigações.

Questionado durante uma coletiva de imprensa ao lado de Oliveira sobre as causas do acidente, o diretor da Polícia Judiciária, Luis Neves, afirmou que nenhuma hipótese está descartada no momento. "Nada está excluído. Só poderemos nos posicionar quando tivermos certeza. Neste estágio, é preciso manter a mente aberta", disse.

Entre as hipóteses mencionadas pela imprensa local estão a ruptura de um cabo de segurança e uma possível negligência na manutenção do bondinho, realizada pela empresa de transportes lisboeta Carris.

"O plano de manutenção desse equipamento foi rigorosamente cumprido", garantiu o presidente da Carris, Pedro Bogas. A imprensa local publicou o relatório da inspeção diária realizada na manhã do dia do acidente, que indicava que o elevador tinha todas as condições para operar.

Funicular destruído é retirado do local

De acordo com testemunhas, o bondinho desceu a ladeira em alta velocidade, descarrilou em uma curva leve e colidiu com um prédio, por volta das 18h (horário local) de quarta-feira. O vagão acidentado, completamente destruído, foi removido na manhã desta sexta-feira. Os peritos já recolheram os destroços para análise técnica.

A Carris anunciou que substituirá o funicular. Segundo a empresa, os custos de manutenção duplicaram na última década e aumentaram 25% desde 2022. Paralelamente, a empresa abriu uma investigação interna e garantiu estar prestando apoio psicológico e material às famílias das vítimas.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou o local da tragédia acompanhado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

Inaugurado em 1885, o Elevador da Glória é um dos três funiculares históricos de Lisboa e uma das principais atrações turísticas da cidade. Classificado como monumento nacional desde 2002, transporta diariamente centenas de passageiros, entre moradores e visitantes.