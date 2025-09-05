Topo

Notícias

Petróleo fecha em queda pelo 3º dia seguido com payroll fraco nos EUA e espera pela Opep+

São Paulo

05/09/2025 16h00

Os contratos futuros de petróleo fecharam a sexta-feira, 5, em queda pela terceira sessão consecutiva nesta sexta-feira, em meio à preocupações de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) eleve a produção da commodity no domingo. Investidores também ponderaram dados fracos de emprego nos EUA e notícias de que a Índia manterá a compra de óleo russo.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em baixa de 2,53% (US$ 1,61), a US$ 61,87 o barril. Já o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 2,22% (US$ 1,49), a US$ 65,50 o barril. Na semana, o WTI e Brent cederam 3,34% e 2,93%, respectivamente.

Segundo a Bloomberg, a Arábia Saudita, líder da Opep+, quer que o grupo considere retomar a alta da produção de petróleo antes do prazo previsto, em meio a uma ofensiva para recuperar participação de mercado. A defesa da fatia de mercado ocorre em um contexto em que países como Angola buscam ampliar a produção.

A Capital Economics pontua que o cartel deve fazer uma pausa antes de aumentar ainda mais a produção no segundo trimestre de 2026. Ainda assim, com os preços tendo encontrado algum apoio durante o verão do Hemisfério Norte, o grupo pode sentir que tem espaço para trazer mais oferta de volta ao mercado mais cedo, acrescenta a consultoria.

Já a Ministra das Finanças indiana, Nirmala Sitharaman afirmou que o país "sem dúvida comprará petróleo russo", embora o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha ameaçado mais retaliações à Índia.

Apesar das baixas recentes da commodity, os riscos geopolíticos continuam elevados, com receios crescentes de novos ataques russos à Ucrânia, diz o Swissquote Bank. Ainda não há planos para uma possível conversa entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e Trump, mas o contato poderia ser organizado rapidamente, disse o Kremlin nesta sexta-feira.

Traders também acompanharam o relatório payroll de agosto, o qual mostrou uma criação de empregos abaixo do esperado nos EUA e aumentou temores de uma desaceleração econômica.

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Youtuber Wilker é expulso da UnB por gravar aulas e debochar de professores

Câmara começa a ouvir na próxima semana testemunhas em processo de cassação de Carla Zambelli

Zanin atende Moraes e marca dia extra para julgar ação penal sobre trama golpista

Kaio Jorge é cortado da Seleção por lesão e Andreas Pereira é convocado

Gabinete do Líbano recebe plano do Exército para desarmar Hezbollah

Professor universitário morre após ser baleado em rua do Ipiranga, na zona sul de São Paulo

Forças especiais dos EUA mataram norte-coreanos em operação fracassada em 2019

Acidente com dois ônibus deixa 4 mortos e 27 feridos em Juiz de Fora (MG)

Putin e Xi debatem "imortalidade". Ela é possível?

Motociata em Brasília foi em julho e não tem relação com Tagliaferro

Idoso é dado como morto, volta a ter sinais vitais e morre 24h depois em AL