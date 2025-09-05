Topo

Notícias

Petro diz que ataque dos EUA a lancha no mar do Caribe "é um assassinato"

05/09/2025 15h18

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, classificou nesta sexta-feira (5) como "assassinato" o ataque dos Estados Unidos a uma lancha supostamente de narcotraficantes no Caribe, que deixou onze mortos, segundo o governo de Donald Trump.

O presidente dos Estados Unidos informou na terça-feira sobre um ataque fulminante contra uma lancha tripulada por supostos membros do grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua, em meio ao deslocamento de navios de guerra americanos no Caribe para combater o narcotráfico.

"É um assassinato em qualquer parte do mundo. A colaboração do governo colombiano na luta contra o narcotráfico é profunda (...), mas está subordinada ao direito internacional", disse na rede X Petro, que na terça-feira questionou a veracidade da ação militar.

O primeiro líder de esquerda da Colômbia argumenta que os Estados Unidos deveriam ter capturado os supostos traficantes, sem matá-los.

Os Estados Unidos deslocaram na semana passada sete navios de guerra no mar do Caribe e anunciaram nesta sexta-feira o envio de dez aviões de caça para Porto Rico. A Venezuela denuncia sua presença como uma ameaça e convocou reservistas militares para as fileiras.

Washington aumentou para 50 milhões de dólares - 273 milhões de reais - a recompensa por informações que levem à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a quem acusa de ser um "fugitivo" da justiça americana e de liderar uma organização criminosa.

als/lv/nn/lm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Preços mundiais dos alimentos se mantiveram estáveis em agosto

Primeiro-ministro do Reino Unido reorganiza gabinete para restaurar autoridade após renúncia de vice

Câmara não aprovou suspensão do julgamento de Bolsonaro no STF

Entre escombros e sirenes, Gaza vive dias de terror com ataques que apagam bairros inteiros do mapa

Torre Eiffel homenageará 72 mulheres ilustres para incentivar igualdade de gênero

Moraes pede a Zanin para marcar sessão extra no julgamento de Bolsonaro

Moraes abre prazo para PGR e réus do núcleo de 'gerência' do golpe enviarem alegações finais

Três certezas e uma dúvida na Seleção em ascensão com Ancelotti

Uma pintura roubada e os negócios de dois nazistas no Brasil

Paris quer inscrever nomes de mulheres cientistas na Torre Eiffel e corrigir omissão histórica

Milei enfrenta pressão crescente às vésperas de eleições na Argentina