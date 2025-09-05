'Limite de R$ 15 mil para Pix protege consumidores', avalia economista

A limitação de R$ 15 mil para transferências via Pix e TED em instituições de pagamento não autorizadas protege consumidores e fortalece a segurança, analisa o economista Pedro Menezes no UOL News. Para ele, a medida é uma resposta a riscos recentes no sistema financeiro - até por que não atinge todos os bancos.

O Banco Central anunciou a restrição após ataques cibernéticos e casos de lavagem de dinheiro, afetando principalmente clientes de fintechs menores. O limite pode ser revisto se houver comprovação de controles robustos de segurança.

[Antigamente] A desbancarização era um problemaço que afetava até o acesso ao crédito. O movimento de flexibilização foi importante para a formalização de empresas. Agora, o Banco Central faz um ajuste para não jogar o bebê fora junto com a água do banho. Se algum caso prejudicar demais os consumidores, o BC pode agir para flexibilizar. O limite não é para todos os bancos. Pedro Menezes, economista

Um exemplo: camelôs vendendo cerveja no Pix. Isso mostra a importância da bancarização. Hoje, 99% das transações estão abaixo de R$ 15 mil porque o Pix virou quase um substituto do dinheiro. Pedro Menezes, economista

Se você é comerciante e só usa uma instituição de pagamento pouco conhecida, talvez seja hora de rever a gestão financeira. Fora casos muito específicos, não vejo muita gente fortemente prejudicada. Pedro Menezes, economista

Veja a íntegra do programa: