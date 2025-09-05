Topo

Notícias

Para Silveira, há clima para votar projeto do operador nacional de combustíveis

05/09/2025 14h08

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O projeto do governo para a criação do operador nacional dos combustíveis, ideia que tem inspiração no ONS do sistema elétrico, já está na Casa Civil para posteriormente ser encaminhado ao Congresso Nacional, que poderia votá-lo este ano, disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nesta sexta-feira.

Após participar de cerimônia de posse de diretores da reguladora do setor de petróleo, a ANP, o ministro defendeu que é preciso integração de diversos órgãos do Estado para controlar suprimentos de combustíveis e combater sonegação, adulteração e fraudes.

Silveira destacou que há ambiente para votar ainda este ano no Congresso o projeto sobre operador nacional de combustíveis.

Segundo ele, há um projeto semelhante ao do governo na Câmara, que poderia ser incorporado e votado em 2025.

(Por Rodrigo Viga Gaier)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Lotofácil: como funciona a loteria? Como jogar? Quem ganha?

UE impõe multa bilionária à Google, apesar das ameças de Trump

EUA vendem 313 mil t de trigo da safra 2025/26, aponta USDA

Cooper é nomeada ministra das Relações Exteriores do Reino Unido e Lammy é nomeado vice-premiê

Alemanha lança supercomputador Jupiter e cobra reação da Europa na corrida da IA

Putin: Tropas ocidentais na Ucrânia serão "alvos legítimos"

Qual o valor do prêmio principal da Lotofácil da Independência 2025?

Enel retira mais de 5 toneladas de cabos clandestinos e irregulares em SP

Saiba como será a retirada de botijões pelo programa Gás do Povo

Qual o valor da aposta na Lotofácil da Independência 2025? Veja como jogar

OMS adiciona nova geração de remédios para obesidade à lista de medicamentos essenciais