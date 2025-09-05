Operação prende na Bahia um dos maiores traficantes de animais do país
Um terceiro núcleo ficava responsável pela parte financeira da organização criminosa, movimentando os recursos ilícitos por meio de contas bancárias utilizadas para ocultar e dissimular a origem do dinheiro obtido com o comércio ilegal. O último núcleo era o dos destinatários e receptadores, situados em sua maioria em Salvador, que adquiriam os animais para revenda.
Na avaliação da promotora de Justiça de Meio Ambiente Aline Salvador, a operação foi uma resposta das instituições no combate aos crimes contra a fauna silvestre.
"A operação deflagrada hoje [dia 5] é uma resposta contundente do estado para promover a proteção da nossa fauna, tão importante para a manutenção de um meio ambiente saudável. Agora, as investigações seguem para complementação das provas e a realização da denúncia criminal por crimes de tráfico e maus-tratos de animais, lavagem de dinheiro e associação criminosa", disse a promotora.