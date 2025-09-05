Topo

Notícias

Oi tem prejuízo líquido de R$ 835 milhões no 2º trimestre

São Paulo

05/09/2025 11h18

A Oi, em recuperação judicial, apresentou prejuízo líquido de R$ 835 milhões no segundo trimestre de 2025, conforme divulgação realizada no período da noite da quinta-feira, 4, após o fechamento do mercado financeiro. A perda foi decorrente da redução no faturamento após as vendas de banda larga e TV paga, além das elevadas despesas com juros da dívida.

O resultado do segundo trimestre também representa uma reversão perante o lucro líquido de R$ 15 bilhões no segundo de 2024 - naquela época, porém, a operadora havia acabado de aprovar seu plano de recuperação, com descontos na dívida que geraram um ganho de natureza contábil, turbinando o lucro.

As operações da Oi permanecem em estado crítico. O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ficou negativo em R$ 91 milhões de abril a junho, perda 8,6% maior na comparação anual.

A receita líquida foi a R$ 714 milhões, redução de 66,7% na mesma base de comparação. Este foi o primeiro trimestre completo sem as receitas provenientes das operações de fibra ótica e TV.

O principal negócio remanescente, a Oi Soluções (conectividade e TI para empresas), teve receita de R$ 342 milhões, baixa de 23,7% na comparação anual. Segundo a Oi, essa queda provém da menor base de clientes e do foco em projetos com maior rentabilidade.

A receita da Oi com suas subsidiárias (serviços de rede, manutenção e call center) somou R$ 267 milhões, crescimento de 66,8% na comparação anual. Após a venda do negócio de banda larga, a Oi passou a atuar como prestadora de serviço para a ex-empresa, gerando receita extra.

Já o faturamento com serviços legados, como chamadas de voz, foi de R$ 74 milhões, 66,5% menor, em decorrência da queda na demanda.

No campo dos custos e despesas operacionais, a cifra foi de R$ 804 milhões, corte de 63,9%, puxada pelas vendas das operações e desmobilizações de equipes. Já o resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma despesa de R$ 353 milhões, puxada pelos juros da dívida.

No período, a Oi teve queima de caixa de R$ 139 milhões, 39% inferior na comparação anual. Após a venda de ativos, foi possível cortar despesas e investimentos. O capex foi de R$ 41 milhões no trimestre, redução de 39%.

A companhia tem dívida líquida de R$ 10 bilhões, montante 50,9% maior na comparação anual. Após a aprovação do plano de recuperação, a operadora obteve novos financiamentos.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Senado oficializa afastamento de 116 dias de Marcos do Val por saúde

Nicarágua inicia transição antecipada do poder de Ortega para Murillo

'Make Britain great again': Nigel Farage imita Trump em abertura de congresso do partido Reform UK

Empresário que matou gari pediu socorro de coronel da PM: 'Amigo, me ajuda'

Antes da frente fria, estados encaram calor forte e risco de temporais

Lula almoça com Múcio, comandantes e ex-chefes das Forças Armadas

Vendedor é demitido após comemorar venda abusiva de carro para mãe solo

EUA enviam caças ao Caribe para combater drogas em meio a tensão com Venezuela, dizem fontes

UE não está 'à altura de suas responsabilidades' na guerra em Gaza, diz chanceler belga à AFP

Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje

Cancelamentos superam vendas de soja nos EUA em 23,8 mil t, mostra USDA