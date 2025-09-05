Topo

Número 2 do governo trabalhista britânico renuncia após polêmica fiscal

05/09/2025 09h13

A vice-primeira-ministra britânica, Angela Rayner, renunciou ao cargo após admitir que não pagou os impostos devidos ao comprar um apartamento, segundo uma carta enviada ao primeiro-ministro Keir Starmer, publicada nesta sexta-feira (5). 

"Decidi renunciar a minhas funções de vice-primeira-ministra e de ministra da Habitação (...) e ao cargo de vice-presidente do Partido Trabalhista", escreveu Rayner após vários dias de polêmica.

A política trabalhista teria economizado 40.000 libras esterlinas (R$ 293 mil, na cotação atual) em impostos relacionados à aquisição de um apartamento em Hove, no sul da Inglaterra, ao retirar seu nome dos títulos de propriedade de outro imóvel localizado em sua circunscrição. 

Como resultado, o novo apartamento se tornou oficialmente seu único bem imobiliário.

A política do Partido Trabalhista, que atribuiu este erro a conselhos "incorretos", declarou ter alertado as autoridades fiscais e consultado o assessor de ética do governo.

"Realmente fiquei em estado de choque porque pensei que havia feito tudo corretamente", disse Rayner, de 45 anos, em uma entrevista ao canal Sky News.

"Confiei nos conselhos que recebi e estou devastada porque sempre respeitei as normas, algo de que sempre senti orgulho", acrescentou.

Figura da ala mais à esquerda do Partido Trabalhista, Rayner não possui diploma universitário e descobriu o sindicalismo e depois a política ao trabalhar em organizações sociais.

