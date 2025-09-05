Topo

Notícias

Norris supera Ferrari nos treinos livres do GP da Itália de F1

05/09/2025 16h15

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Itália, realizada nesta sexta-feira (5), no circuito de Monza, à frente da Ferrari do monegasco Charles Leclerc.

O terceiro colocado foi o espanhol Carlos Sainz (Williams), superando líder do campeonato, o australiano Oscar Piastri (McLaren), e o britânico Lewis Hamilton (Ferrari), que foi o quinto.

Norris chega a Monza como o principal perseguidor de Piastri, que tem 34 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe.

- Ferrari começa bem -

Na primeira sessão, mais lenta que a segunda, a Ferrari dominou com Hamilton marcando o melhor tempo e Leclerc terminando em segundo.

A chegada do heptacampeão mundial antes da atual temporada gerou entusiasmo entre os fãs italianos da F1, apaixonados pela Ferrari, mas não demoraram a receber um choque de realidade, com a tradicional escuderia sem conseguir vencer um Grande Prêmio este ano.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), atual tetracampeão mundial, terminou o dia como o sexto mais rápido.

A segunda sessão de treinos livres foi brevemente interrompida por uma saída de pista do jovem italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Antonelli completou apenas quatro voltas (Norris, por exemplo, completou 28) antes de recolher seu carro para a garagem, o que o deixou na 19ª posição.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) chegou perto do Top 10 na segunda sessão, terminando na 12ª colocação.

A terceira e última sessão de treinos livres será realizada no sábado, horas antes da classificação, que definirá o grid de largada para a corrida de domingo.

. Classificação da segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:19.878 (28 voltas)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.961 (29)

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:19.974 (30)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:20.059 (29)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:20.070 (26)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:20.077 (27)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:20.179 (28)

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:20.241 (27)

Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) 1:20.269 (28)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:20.276 (29)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.383 (24)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:20.475 (25)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:20.528 (28)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:20.607 (29)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:20.645 (26)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:20.654 (29)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.811 (25)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:21.102 (30)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:21.367 (4)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:21.564 (30)

./bds/hdy/jld/dr/iga/cb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Motociata em Brasília foi em julho e não tem relação com Tagliaferro

Idoso é dado como morto, volta a ter sinais vitais e morre 24h depois em AL

Vasta operação termina com 475 detidos em fábrica da Hyundai-LG nos EUA

Construtora Mota-Engil arremata leilão do túnel Santos-Guarujá

Trump ameaça UE com sanções por multa "injusta" imposta ao Google

Trump ameaça investigação comercial sobre multa antitruste da UE contra o Google

Reunião entre China, Rússia e Índia não era cúpula do Brics

OMS diz que surto de mpox na África já não é mais uma emergência de saúde global

Governo brasileiro não vendeu minas de níquel à China

Vídeo inventa tentativa de compra de mansão de US$ 15 mi nos EUA por Janja

Dabrowski e Routliffe são campeãs nas duplas femininas do US Open pela 2ª vez