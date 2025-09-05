Topo

Mpox deixa de ser emergência de saúde internacional, diz chefe da OMS

05/09/2025 11h31

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - O Mpox não representa mais uma emergência de saúde internacional, disse o chefe da Organização Mundial da Saúde nesta sexta-feira.

A infecção viral se espalha por meio de contato próximo e normalmente causa sintomas semelhantes aos da gripe e lesões com pus.

"Essa decisão se baseia no declínio sustentado de casos na República Democrática do Congo e em outros países afetados, incluindo Burundi, Serra Leoa e Uganda", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O diretor-geral da OMS acrescentou que a decisão foi baseada na orientação do Comitê de Emergência da OMS, que se reúne a cada três meses para avaliar o surto.

A OMS declarou a emergência pela primeira vez em agosto do ano passado, quando um surto de uma nova forma de Mpox se espalhou da República Democrática do Congo, gravemente atingida, para os países vizinhos.

Uma emergência de saúde pública de interesse internacional é a forma mais alta de alerta da OMS.

