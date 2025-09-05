Tendler e o filme de Brizola: 'No cinema faço política da melhor qualidade'

Morreu hoje, aos 75 anos, o cineasta Silvio Tendler, que levou milhares aos cinemas para verem documentários sobre figuras históricas da política nacional. São dele "Jango" (1980) e "Os anos JK" (1980), duas das maiores bilheterias para documentários brasileiros.

Ao lançar seu último filme "Brizola, Anotações Para Uma História" em fevereiro deste ano, Tendler falou ao UOL que o cinema foi a forma que encontrou para fazer política "da melhor qualidade".

Acho que eu, fazendo cinema, faço política da melhor qualidade. Nos mais de 70 filmes que fiz, eu trabalho a questão da democracia, da justiça social, da fome, da liberdade das artes. São obras de luta.

Silvio Tendler, cineasta

Para ele, os filmes eram uma maneira de fazer reflexões duradouras. "Acredito no cinema e na arte como uma forma de transformar o mundo. Ao contrário da publicidade, uma coisa que vai pelo ralo cinco minutos depois de você assistir."

Com "Brizola", seu último filme lançado, Tendler disse que tentou discutir o Brasil atual através de exemplos históricos. "Ele [Brizola] nunca mediu as palavras. Hoje, os homens públicos brasileiros estão pensando em alianças estapafúrdias para conseguir os votos e ganhar as eleições, ninguém tem um projeto político."

Cena do documentário 'Brizola - Anotações para uma História', de Silvio Tendler Imagem: Reprodução

A gente não vota numa pessoa porque acredita que ela vai fazer isso ou aquilo. Vota porque ela está ali e é a menos ruim do que os outros candidatos. Hoje, eu não voto numa ideia, voto no menos ruim. E aí a política vai perdendo as características dela.

O diretor já tinha dois outros filmes engatilhados e começava a pensar em outros dois.

Nunca consigo fazer um filme só, porque cansa. Vou lançar mais dois filmes, e tenho mais outros dois, mas sobre esses, só falo na próxima entrevista.

Tendler deixa a mulher, Fabiana, e a filha, Ana Rosa. O velório acontece no próximo domingo, às 11h, no Cemitério Israelita do Caju, no Rio.