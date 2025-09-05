Topo

Moraes pede a Zanin para marcar sessão extra no julgamento de Bolsonaro

Ministro Alexandre de Moraes no segundo dia de julgamento da trama golpista no STF - Rosinei Coutinho/STF
Ministro Alexandre de Moraes no segundo dia de julgamento da trama golpista no STF Imagem: Rosinei Coutinho/STF
Luccas Lucena
do UOL

Do UOL, em São Paulo

05/09/2025 15h53Atualizada em 05/09/2025 16h07

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu para o ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, marcar para quinta-feira (11) sessões extras do julgamento do núcleo crucial da trama golpista.

O que aconteceu

As sessões de quinta se somariam às já marcadas, na terça, quarta e sexta-feira. No último dia, é esperada a decisão sobre eventuais penas.

Nesta semana, a acusação e as defesas se manifestaram. Na terça-feira (2), Moraes fez a leitura do relatório, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos réus. Ainda no primeiro dia, as defesas começaram suas sustentações, que terminaram na quarta-feira (3).

No início da próxima semana, os ministros irão votar. O primeiro será Moraes, relator da ação penal, que se pronunciará sobre o mérito do processo, ou seja, se condena ou absolve os acusados e eventual tempo de cumprimento de pena.

Depois de Moraes, os demais integrantes da turma vão proferir seus votos. A sequência será a seguinte:

  1. Flávio Dino;
  2. Luiz Fux;
  3. Cármen Lúcia;
  4. Cristiano Zanin.

A condenação ou absolvição ocorrerá com o voto de três dos cinco ministros da Primeira Turma. Um pedido de vista do processo não está descartado. Pelo regimento interno, qualquer integrante da Corte pode pedir mais tempo para analisar o caso e suspender o julgamento. Contudo, o processo deve ser devolvido para julgamento em 90 dias.

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), há outros sete réus no núcleo crucial da trama golpista. Veja todos os réus:

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  • Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

