Minério de ferro sobe na semana, com dólar mais fraco ofuscando preocupações sobre demanda

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram pela quarta sessão consecutiva nesta sexta-feira e caminhavam para fechar a semana com ganho frente à anterior, com um dólar mais fraco e apostas mais altas de corte na taxa de juros dos EUA ofuscando a recuperação da demanda na China após um desfile militar.

O minério de ferro de referência para outubro na Bolsa de Cingapura era negociado em alta de 0,28%, a US$105,1 a tonelada. Na semana, o preço subiu 1,6%, parcialmente apoiado por um dólar fraco, em meio a apostas de corte na taxa de juros pelo Federal Reserve dos EUA.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,77%, a 789,5 iuanes (US$110,37) a tonelada, registrando um aumento semanal de 0,3%.

A disparada nos preços do carvão foi apontada por alguns analistas como um dos principais fatores que sustentaram a valorização do minério durante a tarde.

Carvão metalúrgico e coque, outros ingredientes de fabricação de aço, subiram 6,3% e 4,7%, respectivamente, auxiliados por preocupações renovadas sobre a redução da oferta.

No início da sessão da manhã, ambos os contratos de minério recuaram em relação à alta de várias semanas do dia anterior, refletindo uma queda mais acentuada do que a esperada na demanda.

A produção média diária de metal quente, um indicador da demanda de minério de ferro, caiu 4,7% em relação à semana anterior, para 2,29 milhões de toneladas na semana de 4 de setembro, o menor volume desde 28 de fevereiro, mostraram dados da consultoria Mysteel.

Agentes do mercado esperavam uma queda maior da produção nesta semana, devido às restrições de produção em Tangshan, principal centro siderúrgico, para o desfile militar em 3 de setembro, em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial.

O aumento da oferta de minério de ferro também limitou a margem de alta dos preços.

