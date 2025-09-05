Milhares de estrelas recém-nascidas são flagradas por telescópio da Nasa

Milhares de estrelas recém-nascidas brilham e deslumbram na mais recente imagem capturada pelo Telescópio Espacial James Webb, da Nasa. Divulgada esta semana, a imagem oferece uma vista deslumbrante de um centro de formação estelar a 5.500 anos-luz de distância. Um único ano-luz equivale a 5,8 trilhões de milhas.

Além de estrelas bebês em uma variedade de tamanhos e cores, a foto revela uma nuvem de poeira e gás formando estrelas. Essa nuvem - a chamada Nebulosa da Lagosta - é tão grande que se espalha além das lentes da câmera. O aglomerado de estrelas recém-nascidas, chamado Pismis 24, está localizado bem no interior.

Lançado em 2021, o James Webb é o maior e mais poderoso telescópio já enviado ao espaço. Ele observa o Universo no infravermelho, levando mais de cinco horas para capturar esta única imagem.